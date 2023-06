Luis de la Fuente ha recibido una buena noticia este sábado: en principio, podrá contar con Dani Olmo para la final de la UEFA Nations League Croacia, por su parte, podrá utilizar a su once de gala para intentar levantar el primer trofeo de su historia: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, recuperados

Todo preparado para conocer al campeón de la UEFA Nations League 2022/23. La selección española intentará romper este domingo, a partir de las 20.45 horas, su sequía de once años sin levantar ningún título. Para lograrlo, deberá superar a Croacia en la final que tendrá lugar en De Kuip, la legendaria 'bañera' de Rotterdam, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

Luis de la Fuente ha recibido una buena noticia este sábado: en principio, podrá contar con Dani Olmo para la final. El egarense ha completado la última sesión antes del encuentro y podría ser titular contra Croacia si el seleccionador español lo desea. Rodrigo Moreno, en cambio, no ha podido acabar el entrenamiento al no tener buenas sensaciones en la planta de un pie. Marco Asensio podría sustituirle en el once inicial.

Croacia, por su parte, podrá utilizar a su once de gala para intentar levantar el primer trofeo de su historia. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, que eran duda, se han ejercitado con normalidad junto con sus compañeros en la sesión previa al partido, que también ha tenido lugar en las instalaciones del Feyenoord en Rotterdam, y no tendrán ningún problema físico para participar en el partido por el título continental

Alineaciones probables del Croacia-España

Croacia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Brozovic, Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino, Gavi; Asensio, Morata, Dani Olmo.