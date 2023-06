Dani Olmo no se quiere perder la final

Por primera vez desde que empezó la convocatoria de la selección española para la ‘final four’ de la Nations League, el catalán ha completado la sesión de entrenamiento este sábado De la Fuente le esperó y el futbolista de Terrassa ha superado a tiempo sus problemas musculares; Rodrigo Moreno, en cambio, no estará a disposición del seleccionador

Dani Olmo lo tiene claro: España tiene este domingo la oportunidad de levantar su primer título desde 2012 y no se lo quiere perder. El atacante catalán, que hasta ahora no había podido ejercitarse junto con sus compañeros, ha completado la sesión de entrenamiento previa a la final de la UEFA Nations League contra Croacia e intentará ayudar a 'La Roja'. Veremos si De la Fuente lo ve preparado para ser de la partida o, en cambio, debe esperar su oportunidad desde el banquillo.

Por primera vez desde que empezó la convocatoria de la selección española para la ‘final four’ de la Nations League, Olmo ha formado parte de una sesión de entrenamiento. De la Fuente le esperó y el futbolista de Terrassa ha superado a tiempo sus problemas musculares. Está muy motivado por la trascendencia del encuentro, por su jerarquía en el equipo (pieza clave de la nueva era) y por el rival. Cabe recordar que el canterano del Barça jugó seis años, desde 2014 hasta 2020, en el Dinamo Zagreb. Fue en tierras croatas, de hecho, donde dio el salto a la élite.

No todo han sido buenas noticias para De la Fuente en la última sesión previa a la final. Rodrigo Moreno, que sufría molestias en el pie y era duda para el encuentro, ha iniciado el entrenamiento, pero ha tenido que retirarse al poco rato al no tener buenas sensaciones. Todo apunta a que no estará a disposición del seleccionador este domingo. Marco Asensio tiene muchas opciones de sustituirlo en la alineación inicial.

La Selección, pues, ya está preparada para poner punto final a su sequía de once años sin levantar un trofeo. En la legendaria 'bañera' de Rotterdam y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo, De Kuip, España podrá iniciar la 'era De la Fuente' de la mejor forma posible, esto es, con un título. Croacia, siempre competitiva, intentará evitarlo.