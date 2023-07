"Federer, Djokovic, Nadal y Murray son mejores que Alcaraz"

Günter Bresnik, ex entrenador de Dominic Thiem, se ha pronunciado sobre el momento de forma del tenista murciano El español viene de vencer en Wimbledon en un partido memorable ante el tenista serbio

Carlos Alcaraz hizo historia con la victoria en Wimbledon. Alcanzó así su segundo Grand Slam y afianzó todavía más el número uno a la espera de lo que pasé en la gira americana. Así mismo, ha despertado todo tipo de alabanzas del mundo del deporte, pero también alguna crítica...

Carlos Alcaraz venció en el All England Club después de un encuentro memorable de casi cinco horas ante Novak Djokovic. El serbio venía de ganar los últimos cuatro años en el gran torneo de hierba y parecía invencible pero el tenista murciano parece capaz de todo ahora mismo.

No obstante, no todos están tan alucinados con Carlos. Es el caso de Günter Bresnik, ex entrenador de Thiem o Monfils, entre otros. El preparador cree que se le está dando trato exagerado a Alcaraz y que en realidad, "Djokovic no jugó a su mejor nivel en Wimbledon".

Además, va más allá en una entrevista para Kleine Zeitung. Reconoce que para él, el jugador murciano tiene mucho talento pero todavía no llega al nivel del Big 4 en sus mejores años. "Todavía estoy convencido de que Federer, Nadal, Djokovic y quizás Murray jugaron mejor en su mejor momento que Alcaraz hoy", admitió.

Así mismo, comentó que para Novak no es lo mismo jugar ante Carlos Alcaraz que lo que era ante Rafa Nadal. "Tengo la teoría de que las rivalidades con Roger Federer, Rafa Nadal y Andy Murray lo llevaron a las mejores actuaciones y esa rivalidad no existe con Alcaraz", concluyó.