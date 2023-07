Nadal hace historia en el tenis moderno gracias a Alcaraz

La victoria del tenista murciano en Wimbledon permitió a Rafa Nadal arrebatar esta posición, que hasta ahora ocupaba Nole Además, Alcaraz se cuela en el podio de los tenistas con mejor promedio de victorias frente al TOP-20 del ranking ATP

Pese a estar fuera de las pistas, Rafa Nadal sigue batiendo récords y este último es gracias a la victoria de Carlos Alcaraz frente a Nole en Wimbledon. El de Manacor pasa a liderar una estadística, que hasta la fecha estaba en poder del tenista serbio.

El pasado domingo Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en una de las finales para el recuerdo, el murciano consiguió su segundo Grand Slam con tan solo 20 años. Lo que no sabía Alcaraz era que con su victoria, Nadal pasaría a liderar la lista del tenista con mejor promedio de victorias frente a jugadores que ocupan las veinte mejores posiciones.

Most Matches Won (%) by active ATP players versus top 20s in Grand Slams (min. 8 matches)



🇪🇸 Nadal 77.39%

🇷🇸 Djokovic 76.35%

🇪🇸 Alcaraz 60%

🇬🇷 Tsitsipas 55%

🇬🇧 Murray 52.38%



Popyrin and Korda have a 50% WR. pic.twitter.com/XF3Z9Rx8UB