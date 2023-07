El elogio definitivo a Alcaraz: "Djokovic no puede llegar a su nivel"

Alcaraz sigue estando en boca de todos en el mundo del tenis tras su victoria en Wimbledon Jimmy Arias llegó a ser jugador número cinco de la ATP

Jimmy Arias ha sido otro de los extenistas que se ha rendido a Carlos Alcaraz. Aunque ya han pasado varias semanas desde su victoria en Wimbeldon frente a Djokovic, pero el tenista no para de recibir elogios del mundo del tenis. El español, que retuvo el número uno del mundo, conquistó su segundo Grand Slam y acabó con la hegemonía de Djokovic en Wimbeldon . Alcaraz entró en una nueva dimensión con su triunfo sobre la hierba y se confirmó como referente de una nueva era en el tenis mundial.

El murciano acabó con la imbatibilidad de Djokovic tras diez años, en la pista de Centre Court. Esto ha provocado que ,el extenista exnúmero cinco del mundo, se haya rendido al talento del tenista de 20 años: "Djokovic no puede llegar al nivel de Alcaraz".

Arias seguía añadiendo que: “antes de la final de Wimbledon, un par de personas me preguntaron y dije, y esto puede parecer una locura, pero Alcaraz en su mejor nivel es mejor que nadie. Es mejor que Djokovic", explicaba rondundo el estadounidense. Este es el mejor nivel que he visto nunca, él en su mejor momento. No sabía si iba a poder lograrlo en una final de Wimbledon contra Djokovic, pero también sabía que estaría más relajado que en Roland Garros", añadió.

Arias también lo comparó con dos estrellas del tenis como Federer y Nadal. "Tiene las armas ofensivas de Federer, tiene el corazón de Nadal por lo que hemos visto. Quiero decir, ¿cómo saca el juego final en Wimbledon, jugando contra Djokovic? Hizo todos los primeros servicios y Djokovic solo falló una devolución y aún así no lo desconcertó de ninguna manera”.

Para finalizar sus elogios, Arias explicó que no ve muy normal el nivel del murciano: "es muy extraño para mí decir que el mejor jugador de todos los tiempos no es tan bueno como este chico de 20 años. Pero miras a Alcaraz y no sé cómo lo ha hecho tan rápido. De alguna manera tomó al 'Big Three' y combinó todas sus fortalezas y las puso en sí mismo”.