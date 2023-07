¿Por qué sería positivo que Alcaraz fuese baja en el Master 1000 de Toronto?

Ahora tiene descanso hasta el Masters de Toronto que se disputa entre el 7 y 13 de agosto Alcaraz no para en ningún torneo, pese al apretado calendario y tiene como objetivo llegar al US Open siendo el número 1

En los próximos meses hay varias competiciones programadas en el mundo del tenis. El Calendario ATP tiene programado próximamente, un Grand Slam en juego (US Open 2023), cuatro Masters 1000 (Canadá, Cincinnati, Shanghái y París-Bercy), la Copa de Maestros y la Copa Davis. Todo esto, antes de finalizar un 2023 apasionante.

Alcaraz en los últimos tiempos está jugando muchos torneos y esto hace que haya cierta preocupación por lo que puede provocar en su nivel muscular. Alcaraz, pese a solo tener 20 años ha tenido varias lesiones y muchos se sorprenden del poco descanso que se plantea el jugador murciano. Ahora tiene programada una gira estadounidense muy completa, con los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati como antesalas de su defensa del título en Flushing Meadows.

El de Murcia no va a fallar ni en Canadá ni en Cincinnati. Los Masters 1000 de Canadá, en principio no los iba a disputar, por estar muy cerca de los de Cincinnati que se juegan una vez finalizan los de la ciudad de Toronto. Además, Alcaraz no se juega puntuación en Canadá. Su máximo rival, al que batió en Wimbeldon, Novak Djokovic, está vetado en Estados Unidos y Canadá y no defiende ni un solo punto. La renuncia del serbio a competir en Canadá hace que no dependa de sí mismo para recuperar el número 1, aunque mantiene intactas sus opciones de hacerlo si Alcaraz no cuaja una gran gira y él es es capaz de obtener el título en Cincinnati.

Esto permite a Alcaraz mantener el número 1 como minimo hasta Cincinnati, dónde se puede llegar a enfrentar a Djokovic. Se prevé un pulso ajustado entre ambos jugadores para la 'pelea' por ser el número 1. El US Open 2023, programado entre el 28 de agosto y el 10 de setiembre es el último Grand Slam del año, en el que cualquiera de los dos puede presentarse como número 1 del ranking ATP.