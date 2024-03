Cazaux se desmaya en pleno partido... y su rival reacciona así

Arthur Cazaux sufrió un desmayo en su encuentro de previa del Masters 1000 de Miami contra Harold Mayot. El tenista francés, cuando su rival estaba preparado para sacar, se desplomó, debido a un golpe de calor, y tuvo que retirarse del partido y ser desalojado de la zona en silla de ruedas.

El vídeo ha sido muy comentado en redes sociales, donde los usuarios se centran en la reacción que tiene su rival, Harold Mayot. Su rival no pareció muy preocupado por la situación y ni se acercó a interesarse por el estado de Arthur Cazaux, quedándose quieto esperando en su campo para sacar. En ese momento, Mayot perdía en el tercer set por 2-1 y 30-30.

Ante el revuelo causado por los usuarios en la red social 'X', Mayot se ha pronunciado y defendido de las críticas en su perfil. "Dejad de iniciar una falsa controversia por nada. Hacía varios partidos que no se sentía bien (Cazaux) y empezaba a tener calambres. No lo vi caer y pensé que estaba acostado porque tenía un calambre. Cuando entendí que era serio inmediatamente fui tan pronto como me di cuenta de que era algo más grave", afirmaba el tenista también francés.

El juez de silla, que vio la secuencia completa, sí se acercó rápidamente junto a dos personas que asistieron al jugador, actualmente número 74 del mundo. Los tenistas tuvieron que soportar temperaturas de hasta 30 grados y con una humedad cercana al 70%.

Las condiciones de temperatura en las que los jugadores de tenis deben jugar ha sido motivo de debate estos últimos meses. Daniil Medvedev, número cuatro del mundo, avisaba en noviembre del año pasado que "un día va a morir un jugador y todos lo van a ver". Además de las temperaturas, las lluvias siempre interrumpen muchos partidos durante el año y generan el debate de si se deberían cubrir las pistas.

Un imprevisto tras un buen inicio de año

Con la retirada de Cazaux, Harold Mayot accede a la siguiente ronda en Miami, donde se enfrentará al belga David Goffin. Cazaux venía en buena forma después de dar la sorpresa en Australia y ganar a Holger Rune y plantar cara ante un gran tenista como Hubert Hurkacz.