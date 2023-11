Badosa: "Me ha dolido que se me achacara el bajón de Tsitsipas"

Paula no está conforme por cómo los medios han tratado su relación sentimental con el griego La tenista española cree que 2023 ha podido ser el año más duro de su carrera

Antes de debutar en Sevilla en la Billie Jean King Cup, Paula Badosa concedió una extensa entrevista en el diario 'El País', donde la tenista española reconoce que esta temporada no lo ha pasado nada bien sobre las pistas y analiza cómo está físicamente después de la fractura que sufrió en una vértebra durante el pasado Masters 1.000 de Roma y que le ha pasado factura durante todo el curso.

“Ha sido un año durísimo, quizá el más duro de mi carrera", admite Badosa sin tapujos. "He tenido otros muy difíciles, pero en este no he tenido la opción de hacer nada porque no puedes controlar esta lesión, y eso me ha costado. He aprendido a tener mucha paciencia y a aceptar las cosas que no puedo tener bajo control, y al mismo tiempo me he dado cuenta de que pese a llevar jugando al tenis desde los siete años y de que sea mi pasión, hay cosas más allá de este deporte. Cuando paré me asustó mucho el pensar: ‘¿Quién soy?’. Porque al final a mí se me conoce por ser una tenista, y pensaba: ‘¿Valgo ahora lo mismo? ¿Qué hago?’. Te vienen todas esas inseguridades, pero poco a poco te das cuenta de que eres la misma persona y de que tienes a la misma gente a tu lado, y de que te quieren por ser Paula, no por ser la tenista de la tele. Eso me ha hecho ser feliz de otra manera, más allá de que me muera de ganas por seguir jugando muchos años si esta lesión me lo permite, porque es un poco crónica y complicada, y voy a tener que estar vigilándola siempre”, explicó la tenista nacida en Nueva York.

Badosa también se queja del trato que recibe en numerosas ocasiones de los medios de comunicación y afirma que estos desconocen todo el trabajo que hay detrás de cada entrenamiento: “No voy a negarlo. Estoy un poco dolida porque creo que se juzga muy fácil. Es muy fácil verme desde fuera, en un partido, y decir: ‘Ya está retirada, o se dedica a hacer esto o lo otro…’, cuando no saben el esfuerzo diario que estás haciendo. He estado parada, pero he estado trabajando todos los días; la parte mental, viendo partidos, la recuperación… Todo lo que no se ve. Pero claro, como no te ven competir, la gente juzga y retira con mucha facilidad a los demás, y eso hace daño. Creo que aunque haya estado lesionada, valgo como tenista. Aparte de esto, tengo una relación con otro tenista y todo esto puede llegar a influenciarle, así que hay que saber llevarlo y mantenerse en la burbuja”.

La española también habla de su relación con el tenista griego Stefanos Tsitsipas y lamenta que se achacara su bajada de rendimiento al hecho de ser pareja. “Eso me ha dolido bastante, porque con todo el tema de la lesión, en realidad he podido dedicarme bastante a ayudarle. A los dos nos encanta el tenis y él también es una persona supertrabajadora, nos parecemos muchísimo en los objetivos que nos marcamos. Hablamos mucho de tenis y nos ayudamos mucho mutuamente", explica Badosa.

"Como se ha podido ver, yo he ido a la pista para apoyarle o al gimnasio para acompañarle, siempre respetando los tiempos y a su gente, a su equipo; él también me ha apoyado mucho con la lesión, así que cuando leemos esas cosas nos impacta. A veces, la gente no es capaz de entender cómo eso puede llegar a afectarte, o afectar a una relación. Puedo llegar a entender que somos personajes públicos y que estamos expuestos, pero al final somos dos niños de 25 años y todo esto es delicado, porque es una relación inocente; nos hemos conocido y ha surgido, y que la gente vaya por ahí diciendo cosas es bastante grave, porque están cargándose la carrera de alguien que lleva toda su vida dedicándose a lo suyo. No creo que opinar de esta forma sea muy humano”, asevera Paula, que liderará a España en Sevilla en la Billie Jean King Cup.