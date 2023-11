Djokovic apunta de nuevo a Nadal: "Yo no actúo diferente"

El serbio se acordó de las palabras del balear tras su triunfo ante Dimitrov en París "Voy a por todos los récords, no me escondo. No pretendo como otros decir que no es mi objetivo" aseguró 'Nole'

Novak Djokovic se alzó con su séptimo título en París-Bercy tras derrotar a un Dimitrov que poco pudo hacer ante la versión más solvente del serbio. Tras meses sin competir, con una semana marcada por un virus estomacal y con un desgaste físico evidente tras varias batallas de más de tres horas a lo largo del torneo, Djokovic volvió a demostrar su increíble poder de superación.

De ello habló tras el partido, añadiendo entre medias un mensaje 'indirecto' para Rafa Nadal y sus palabras de hace unas semanas. “No pretendo como otros decir que ese no es mi objetivo y luego actuar diferente. Siempre actúo de la manera que creo” afirmó la rueda de prensa posterior a la final.

Un claro mensaje hacía la mención que le hizo el tenista balear hace apenas unos días, cuando afirmaba que "para Novak sí hubiese sido una frustración más grande no conseguirlo", al ser preguntado sobre si era una decepción no ser el tenista con más Grand Slams de la historia.

Unas declaraciones que parece, no gustaron mucho al serbio en su momento, y que ha esperado el momento oportuno para devolver el mensaje a Nadal, a la vez que avisar de su próximo récord a batir. El serbio tiene entre ceja y ceja ser el tenista con más torneos ganados en la historia de la ATP.

A 12 de Connors

"¿Por qué no debería intentar batir ese récord también?", se preguntaba ante la idea de superar a Jimmy Connors como el tenista en conseguir levantar más trofeos en la historia. "Ahora tengo 12 menos, pero también tengo varios años más de tenis con éxito" apuntaba el serbio dando buena prueba de su convencimiento para conseguirlo.

Además, el serbio apuntó que los triunfos son cada vez más difíciles y que tienen un valor sentimental cada vez más grande, por mucho que la gente se tome como una rutina el hecho de ganar. "Aunque pueda parecer una rutina para la gente, cada victoria a estos niveles significa mucho para mí” concluyó.