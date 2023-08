Alcaraz evita al 'cañonero' Isner en Cincinnati y jugará ante Thompson

El veterano estadounidense de 38 años no jugará ante el murciano, sí el australiano Thompson Alcaraz sigue preparando el US Open de New York sobre el cemento de Cincinnati

Después de la derrota ante Tommy Paul en Toronto, Carlos Alcaraz evitó en primera instancia jugar en Cincinnati ante otro duro rival del país de las barras y estrellas.

Hablamos de John Isner, el veterano estadounidense de 38 años de edad -casi dobla al bueno de Carlitos- y que es un auténtico bombardero a la hora de servir. Alcaraz jugará ante el australiano Jordan Thompson en su debut en el torneo de Ohio.

Isner, en los libros de historia para siempre tras su partido interminable ante Mahut en Wimbledon (70-68 un quinto set que cambió las sacrosantas reglas de la hierba londinense), suma la friolera de 14.411 'aces' en su carrera. Un misil en el servicio.

Thompson, 55 en el ránking, superó al 'yankee' por 7-6 (5) y 7-6 (2) en casi dos horas de encuentro y ahora se verá las caras ante el número 1 del mundo, el español Alcaraz.

En un partido sin roturas de servicio, algo casi obvio, Isner cayó en los tie-breaks ante la potencia del aussie. Thompson jugará ahora por primera vez ante el talento murciano.

Carlos Alcaraz pone sobre el tapete su número uno en un torneo que sí contará con el serbio Novak Djokovic, ausente en Canadá. Al español le basta con ser finalista para conservar su posición de privilegio en las listas.