Djokovic desvela uno de sus mayores secretos: lo hace cuando pierde

"Sigo teniendo ese fuego interno que me impulsa a luchar por grandes títulos", asegura el serbio "No es el primer partido importante que he perdido ni será el último, así que puedo decir que lo superé en un día", desvela tras su derrota ante Alcaraz

Novak Djokovic ha regresado a Estados Unidos dos años después y el serbio compareció ante los medios acreditados en el ATP Masters 1000 Cincinnati 2023 dando muestras de su motivación de cara al US Open 2023 y analizando la derrota con Carlos Alcaraz en Wimbledon 2023.

Djokovic vuelve a EE UU para la disputa del ATP Masters 1000 Cincinnati 2023 con su ambición intacta. El tenista balcánico buscará resarcirse de su derrota en la final de Wimbledon 2023 ante Carlos Alcaraz y es consciente de que de hacerlo bien en Ohio puede ser determinante para sus opciones de éxito en Nueva York. No lo va a tener fácil, pero eso puede rescatar su mejor versión.

Si algo caracteriza a Novak es respetar a sus rivales y crecerse ante la adversidad: "No es el primer partido importante que he perdido ni será el último, así que puedo decir que lo superé en un día. Lógicamente, sentía que mi cuerpo y mi mente necesitaban un descanso, por lo que estuve unos días de vacaciones con mi familia y di algunas vueltas a lo que podría haber hecho mejor para ganar el partido", asegura un Djokovic que recalca las claves que decantaron la balanza del lado del español en la gran final londinense.

"Desperdicié algunas buenas oportunidades, especialmente en el segundo set, donde tuve opciones de abrir una brecha en el marcador que hubiera sido importante. También en el quinto parcial tuve una pelota de break que no supe aprovechar. Honestamente, Carlos fue el merecido campeón porque supo jugar mejor en los momentos importantes, así que solo queda continuar mirando hacia delante", aseguró un Djokovic que buscará el tercer título en esta edición de Ohio, en la que podría recuperar el número 1 del ranking ATP y adquirir la confianza y el ritmo competitivo necesarios para llegar al US Open 2023 con mayores garantías de éxito frente a sus numerosos rivales.

"Tengo que reponerme lo más rápido posible y estar listo para dar lo mejor de mí mismo de cara a los ilusionantes desafíos que se avecinan. Si no estuviera motivado, dejaría de jugar. La verdad es que resulta emocionante que, después de casi 20 años en el circuito, mantenga ese fuego interno que me impulso a luchar por grandes objetivos. Quiero seguir ganando torneos y transmitiendo cosas a la gente. Siento que puedo elegir con total libertad dónde deseo jugar y realmente quería volver a Cincinnati para prepararme bien de cara a Flushing Meadows. Estoy muy emocionado por volver al país después de dos años sin venir y agradezco muchísimo todo el cariño que me está brindando la gente. Hay un ambiente increíble", afirmó Djokovic, que debutará en el ATP Masters 1000 Cincinnati 2023 ante el vencedor del duelo entre Davidovich y Etcheverry.