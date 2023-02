Alcaraz, baja en el Abierto de Acapulco

El murciano confirmó que sufre una distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha La lesión se produjo en la final del pasado domingo en el Abierto de Río ante Cameron Norrie

Carlos Alcaraz no participará en el Abierto de Acapulco. Las revisiones previstas en su llegada a México han confirmado la lesión del murciano, que lo mantendrá fuera de juego durante unos días.

"Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días", confirmó el propio Alcaraz a través de un mensaje en sus redes sociales.

Lamentablemente no podré jugar en el @AbiertoTelcel. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. pic.twitter.com/2tFEtHV67T — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 28, 2023

"Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto!", zanjó el tenista, quien tiene previsto en su calendario participar en los próximos torneos de Indian Wells, que se disputará del 8 al 19 de marzo, y Miami, del 22 de marzo al 2 de abril. Dos citas a las que podría llegar justo el tenista de El Palmar.

La lesión se produjo durante la final del pasado domingo en el Abierto de Río ante Cameron Norrie. En el segundo set, el de El Palmar comenzó a notar molestias en su pierna derecha y fue atendido por el fisio. Aunque pudo acabar el partido, dejó abierta la opción de no participar en Acapulco a la espera de las pruebas médicas.

Esta madrugada estaba previsto su debut ante el estadounidense McKenzie McDonald.