Nadal, baja definitiva en Indian Wells y Miami

Rafa Nadal y la cuenta del propio Masters 1.000 han confirmado que el tenista de Manacor no estará en el torneo Montecarlo, apunta a ser la fecha señalada donde volverá Rafa Nadal

Sigue la incertidumbre respecto al futuro en el tenis de Rafa Nadal. Se cumplen ya seis semanas apartado de la competición por la lesión que sufrió en el Open de Australia y sigue sin saberse cuando volverá. En este sentido, Rafa Nadal y la cuenta del Masters 1.000 de Indian Wells acaban de anunciar que el tenista de Manacor será baja para el torneo de la semana que viene. Además, el tenista ha admitido que tampoco estará en Miami.

"Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano", escribe Nadal en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el torneo ha anunciado igual que, “el tres veces ganador del BNP Paribas Open, Rafa Nadal, se ha retirado del torneo de 2023 debido a una lesión”, ha publicado la cuenta del torneo en sus redes sociales. “Le deseamos a Rafa que continúe recuperándose, y esperamos verlo de nuevo el año que viene”, añadió Tommy Haas, director de Indian Wells.

Así, para volverlo a ver compitiendo, habría que esperar presumiblemente hasta el Masters de Montecarlo, que se juega dentro de un mes. De hecho, ayer ya volvió a entrenar sobre tierra batida en su academia después de la lesión y esta casi recuperado de la lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Su ausencia en el torneo de California, supondrá una pérdida de 600 puntos en el ránking. Lo cual, supondrá con casi total seguridad, su salida del Top-10 de la ATP después de 910 semanas.