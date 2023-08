La voz en off de 'First Dates' da el salto a 'Fiesta de Verano' como reportero

El actor se incorpora al equipo del programa para tratar temas de actualidad

La mayoría de los fans de 'First Dates' reconocería sin mucho esfuerzo la característica voz en off del programa. Richard Pena es quien está detrás de esa voz que nos invita cada noche a encontrar el amor, y ahora se ha unido al equipo de 'Fiesta de Verano'.

El catalán se ha sumado a un extenso equipo de profesionales del magacín presentado por Frank Blanco y María Verdoy, y además de comentar temas de actualidad, está en el equipo de redacción para preparar reportajes y locutar vídeos.

La voz de 'First Dates' desde 2016

El actor es la voz en off de 'First Dates' desde 2016, y lleva siete años invitándonos a encontrar el amor cada noche. También ha trabajado en el departamento de casting para seleccionar a las parejas, en el de guion y en los programas especiales en Mtmad que se llamaron First Dates Lessons, por lo que su vínculo al programa de Carlos Sobera es total.

Además, Pena fue redactor en 'El diario de Patricia', colaborador de los debates de 'Gran Hermano', y ha interpretado papeles en 'El Secreto de Puente Viejo', 'Gym Tony' y 'Amar es para siempre'.