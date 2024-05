'Teresa & Maria': Así es la canción de Ucrania, una de las favoritas de Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 se celebrará en Malmö, la ciudad sueca, tras resultar Suecia ganadora en 2023 con Loreen y su 'Tattoo'. Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado.

En el certamen, treinta y siete países tratarán de alzarse con el micrófono de cristal en el Malmö Arena, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando al sábado 11 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. Esta misma semana se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y el jueves 9, que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Suecia en la gran final del concurso.

Ucrania defiende Eurovisión 2024 con 'Teresa & Maria'

Este tema es una colaboración entre dos de los artistas más exitosas del país: Alyona Alyona y Jerry Heil. La primera es la rapera más popular del país y cofundadora de Kalush Orchestra, y la segunda, se ha convertido en una artista muy conocida en tan solo cuatro años gracias a su blog de vídeos.

La canción destaca que 'todas las divas nacieron como seres humanos'. Con 'Teresa & Maria' pretenden recordar a las personas que somos capaces de alcanzar todo lo que nos propongamos, pero que hay que tener paciencia e ir poco a poco.

Videoclip de 'Teresa & Maria'

Letra de 'Teresa & Maria'

Dzhere-dzhere-dzherelo probyva sobi shliakh,

shcho by shcho by ne bulo, svit na yiyi plechakh

mani-mani-manivtsi zvyvysti, skeliasti

ale znai: v tvoyiy rutsi tvoye vlasne shchastia

Davai, mala, palai

I’m not holy, I’m alive

Z namy Mama Tereza i Diva Maria

Bosi, niby po lezu, ishly po zemli

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings

Z namy Mama Tereza i Diva Maria

Bosi, niby po lezu, ishly po zemli

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings

Navit shche zmalia my shukaly shliakh

ta zhyttia - petlia, niby dlia tykh khto padaie

Na svoikh plechakh shche male divcha

nese z boliu chan i vbacha, shcho to vada ye

Znovu ne taka, to nadto miaka,

odiah na kistkakh, holiaka chy to pid vinets

De tvoie dytia? Shcho tvoie zhyttia?

Ta roky zh letiat! I zatiam: skoro vzhe kinets

I khai khtos khoche aby my zlamalys

khai buva v tobi zariadu ne po likot, a po palets

I khai khtos khova za posmishkoiu nenavyst i zazdrist,

koly ty puskayesh v sertse hniv dobra y liubovi zamist

Ale v nebi ye sviati, yikh nohy bachyly tsyu zemlyu, znayesh,

tviy ternystyi shliakh same tomu ye ne daremno

I khai bude duzhe strashno y temno i chasom ne lehko,

ta z toboyu zavzhdy budut z neba sliduvaty predky

Z namy Mama Tereza i Diva Maria

Bosi, niby po lezu, ishly po zemli

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings

Z namy Mama Tereza i Diva Maria

Bosi, niby po lezu, yshly po zemli

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings