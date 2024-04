Una soltera rompe a llorar en 'First Dates' tras hablar con su cita: "Es muy difícil"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Mara (52 años) y Amparo (59). Durante la cita se han ido conociendo y al hablar de las relaciones anteriores, la primera soltera ha asegurado que tiene "un vacío" desde que falleció su pareja: "Encontré el amor, pero al poco tiempo de casarnos, ella falleció (...) Fue el palo más fuerte que puede dar a nadie porque me quedé destrozada".

Mara ha roto a llorar al hablar de su expareja y ha pedido perdón a su cita: "De verdad, lo siento. Lo siento mucho". Tras esto, Amparo se ha mostrado muy comprensiva: "No pasa nada, yo también soy muy llorona".

La comensal ha explicado que se esfuerza en conocer a personas para intentar tener una relación, pero se le hace muy difícil: "No estoy para estar con nadie aún (...) La echo mucho de menos y me cuesta dar el paso y abrirme. Sé que tengo que hacerlo, pero no quiero forzarlo. No estoy bien del todo".

Amparo ha asegurado que cada uno lleva los sentimientos a su manera, pero que cree que no está preparada: "La veo en el ayer. Es muy difícil".

En la decisión final, Mara ha declarado que no está preparada para tener una relación: "Estoy malita aún. Lo siento si la he liado". Amparo se ha mostrado compresiva y le ha comentado que ella también cree que no está preparada. Sin embargo, ambas han asegurado que se han gustado como personas y que son personas "maravillosas".