Los zascas de una soltera a su cita en 'First Dates': "Quería un señor más delgado"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Mª Carmen y Jesús (70 años). La mujer estaba esperando a su cita y al ver al soltero, ha asegurado que no le ha gustado nada: "He dicho, tierra, trágame. Tipo de bailarín no tiene (...) Un señor con esa anchura, con esa cadera y un jersey blanco... Ese señor se viste de negro y todavía disimula más la gordura y está más elegante. Quería un señor más elegante, más delgado y que bailara".

Durante la cita se han ido conociendo y cada uno ha tenido diferentes opiniones. El hombre le ha explicado que ha trabajado en la administración de un hospital, algo que la soltera no ha dudado en atacar: "Le iba a decir 'ahora comprendo por qué estás así de ancho. De haber estado toda su vida trabajando en una oficina sentado'".

Hablando sobre practicar deporte, Jesús ha comentado que le gusta caminar, y Mª Carmen ha asegurado que no aguantaría su ritmo: "Le doy dos caminatas y me lo cargo".

En la decisión final, el comensal le ha pedido que le ofrezca un segundo encuentro juntos, algo que la mujer ha rechazado: "Me pareces muy buena persona, pero yo quiero un señor para bailar y tú no tienes las características que busco".