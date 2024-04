Esta soltera estalla contra su insoportable cita en 'First Dates': "Le habría soltado una torta"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Luisa, tiene 65 años y ha venido al programa a encontrar el amor. Se ha casado dos veces: "pero la primera le duro un mes porque mi marido era maricón", ha dicho. Está jubilada aunque no para de hacer cosas: practica reiki, natación, danza oriental. Para cenar con ella quiere un chico más alto, más joven y que tenga pelo.

A cenar con ella, ha llegado Juan Luis, tiene 63 años y se considera un señor y no se ve "mayor", ha llegado trajeado y haciendo acto de presencia pero a Luisa no le ha gustado: "parece un marinerito" y a Juan Luis tampoco: "es que el volumen que ocupa...yo mido 1,80m".

En la cena Luisa le ha contado que está separada desde hace 30 años pero que su exmarido es su mejor amigo. "Ahora busco algo que me haga otra vez ilusionarme", le ha dicho. Y su cita le ha espetado: "Permíteme que te diga que estás perdiendo el tiempo, tu piensas que te vas a enamorar ahora a la edad que tienes", le ha dicho.

Desde el primer momento Juan Luis ha aplastado cualquier tipo de ilusión: "Os creeis que ser caballeros es pagar las copas". Para acabar de arreglar la cita Juan Luis le ha dicho que si le llama su exmariado seguro que se acostaría con él, Luisa le ha dicho que no y su cita le ha soltado: "Qué frías y qué aburridas os habéis vuelto las mujeres de mi edad".

Juan Luis le ha contado que a él "le gustan las niñas de 20 años pero con una niña de 20 años hace el rídiculo". Y que para él era necesario una mujer "más joven que él y con un cuerpo más atlético que el suyo".

Además, Juan Luis se ha pasado la cita criticando a su cita y Luisa lo ha dicho claro: "Él no está buscando una pareja, está buscando una chica joven para traca-traca". Incluso durante la cita Juan Luis ha intentado ligar con la camarera, algo que ha molestado mucho a Luisa: "Le habría soltado una torta".

En la decisión final, los dos han tenido claro que no querían una segunda cita: "suerte con tu yogurina" le ha dicho ella.