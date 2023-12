Pocholo Martínez Bordiú negocia su fichaje como concursante de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco está a punto de estrenar 'Bailando con las estrellas'. El talent de baile con famosos llegará el próximo sábado 13 de enero a la cadena de Mediaset, con un casting compuesto por diferentes famosos que tendrán que aprender a bailar con un profesional con el que formarán pareja de concursantes durante toda la edición. Y el primer nombre que podría estar a punto de cerrar un acuerdo es Pocholo Martínez Bordiú, según adelanta Ricky García en YOTELE.

El popular aristócrata se hizo muy conocido a finales de los 90 como personaje de la prensa del corazón, siendo frecuentes sus apariciones en espacios como 'Tómbola', 'Salsa Rosa' y 'DEC', además de aparecer en todas las revistas por sus romances y su gran afición a las discotecas (sobre todo las de Ibiza, donde reside). De ahí comenzó a participar en realitys como 'Hotel Glam' y 'La isla de los famosos'.

Ahora, tras varios años de ausencia voluntaria, Pocholo ha vuelto. Lo hizo de manera eventual en primavera para defender a su sobrino Bosco en 'Supervivientes' y en septiembre estuvo a punto de entrar en la casa de 'GH VIP'. "Yo quería ir, porque la gente me lo pide. Es divertido y me gusta hacer televisión, pero lo que ha pasado es que no hemos llegado a un acuerdo económico", contó en sus redes sociales.

Ahora, todo podría ser distinto. Si todo va según lo previsto, Pocholo volverá a ser protagonista como concursante de 'Bailando con las estrellas', en el que tendrá hacer pareja con una bailarina profesional y aprender a bailar junto a ella para demostrar cada semana su evolución sobre la pista y alzarse con el premio final.

Jesús Vázquez y Valeria Mazza serán los presentadores de la segunda edición de este talent show de baile, que ya se emitió en TVE con Roberto Leal y Rocío Muñoz, además de diferentes ediciones anteriores de 'Mira quién baila' y 'Más que baile', presentadas por Anne Igartiburu (que ya prepara con TVE un concurso similar, 'Baila como puedas'), Pilar Rubio y Jaime Cantizano.