El emotivo correo de un profesor a sus alumnos de selectividad que ha conmovido a las redes

Con la llegada del final de curso, los estudiantes se enfrentan a los exámenes finales y la temida selectividad, momentos cargados de presión y nerviosismo. Sin embargo, no solo los alumnos sienten estos nervios, también lo hacen quienes los rodean, especialmente sus profesores.

Un ejemplo conmovedor de esta empatía es el correo electrónico que un profesor envió a sus alumnos, el cual fue compartido en la popular cuenta de Instagram @ceciarmy, generando una oleada de emoción y admiración.

El mensaje del profesor comienza de una manera muy personal y emotiva: "Queridos alumnos, estaba en mi despacho pensando qué temas del power point repasar, y sin yo tener que examinarme, estaba sintiendo una presión en el pecho parecida a cuando yo era alumno". Con estas palabras, el profesor demuestra su comprensión y solidaridad con la situación de sus alumnos, mostrándoles que no están solos en su lucha.

El correo continúa con palabras de aliento y perspectiva: "El mayor examen en la vida no es este ni mucho menos, aunque ahora mismo penséis que sí. Independientemente de los resultados, recordad que el sistema no define vuestro valor. Quiero que recordéis lo fuertes que sois". Así, el mensaje se convierte un poderoso recordatorio de que el valor de una persona no se mide por sus calificaciones, sino por su esfuerzo y resiliencia.

Para motivar aún más a sus alumnos, el profesor cita a un conocido youtuber: "Como dice vuestro amigo Ibai, sois unos guerreros y debéis aguantar hasta el último minuto. Siempre puede pasar algo inesperado".

El correo concluye con un mensaje lleno de cariño y motivación: "Estáis preparados para esto y mucho más. Que una nota no os haga cambiar de opinión para cumplir vuestros sueños y deseos. Con todo mi cariño, como os gusta llamarme, Sargento Escribano". Además, incluye un enlace a un TikTok de Ibai donde desea suerte a los estudiantes.