Julia avergüenza a su cita en 'First Dates': "¿No sabes idiomas?"

Este miércoles han tenido una cita Juan y Julia El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Julia (21 años) y Juan (22). La soltera se ha definido como una persona "extrovertida y sociable". Además, ha explicado que es bisexual y que estaba muy nerviosa porque tenía "doble sorpresa", ya que no sabía si iba a ser un chico o una chica.

Juan ha defendido el ser diferente a los demás: "Lo diferente es lo que hace único". Al ver a su cita ha tenido muy buena impresión: "Julia me ha entrado bien de ojos. Es guapa y tiene buen cuerpo". Julia también ha opinado positivamente al conocerle: "Es el típico cani con tatuajes de los que a mí me gustan".

La comensal estudia traducción e interpretación de inglés e italiano, y habla los dos idiomas de forma fluida. Para ella es importante que la otra persona sepa idiomas, y se ha llevado un chasco al conocer la respuesta de su cita: "¿No sabes idiomas?". Él ha contestado: "Algo (…) El inglés, no como para irme a Inglaterra pero sí para orientar a los guiris".

En la decisión final, ambos han comentado que tendrían una segunda cita, ya que se lo han "pasado bien", se han reído mucho y tienen muchas cosas en común. "Yo creo que puede salir algo bonito de ahí", ha declarado Julia.