Expulsan a un portero de fútbol tras enfrentarse a un fanático que orinó en su agua

Tony Thompson fue expulsado del partido por el árbitro sin que ni si quiera él sabía que pasaba Thompson se enfrentó a un ultra fanático que orinó dentro de su botella de agua

El fútbol británico está revolucionado tras las últimas noticias que han ocurrido en un campo donde jugaba el Warrington Town, que no pertenece a la liga británica. El portero de este equipo, Tony Thompson, fue expulsado del partido por rociar con orín a un ultra fanático que según él, había orinado en su botella de agua antes de beber de ella. Los hechos se han calificado de “repugnantes” y Thompson no se ha quedado callado ante la decisión arbitral de expulsarse.

En el minuto 61 del partido, el arbitro amonestaba al guardameta con la cartulina roja después del incidente. Todo ocurrió cuando un ultra fanático orinó dentro de la botella de agua del portero y este luego bebió. Al percatarse de lo ocurrido Thompson decidió rociar con el agua contaminada al sujeto tirándole la botella. El árbitro solo vio a Thompson, no lo anterior, por lo que decidió castigar la “agresión” al aficionado.

Today I fell out of love with the GAME! I’ve been called many names but for someone to piss in my bottle, for me to drink it and then to be told I wasn’t allowed to react because I’m a player is outrageous. That person has put me my family’s health at risk and knocked me sick. https://t.co/6bVozrzMwF