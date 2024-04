Un comensal de 'First Dates' no da crédito a lo que hace un soltero en el restaurante: "Ese rollo no"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Raúl (45 años) y Soledad (41). Al conocerse, el hombre se ha sentido atraído por la soltera: "Madre mía, qué chica tan maja que me ha tocado. Es como un algodón para besarla". Sin embargo, ella ha asegurado que no es su tipo y que no le ha entrado por el ojo.

El soltero ha comentado que es compositor de pop y ha llevado su guitarra al restaurante para tocarle algún tema a su cita. En un momento dado, Carlos Sobera ha anunciado que había una actuación, Raúl se ha pensado que era la suya y ha bajado a coger su instrumento, pero las gemelas le han frenado. "Pensaba que era la mía. Pues sí que hay actuaciones hoy aquí", ha declarado.

Guillem, otro comensal que ha acudido al restaurante para encontrar el amor, se ha puesto a bailar, algo que Raúl no ha entendido: "Yo no me veo haciendo eso. Ese rollo no. Se ha caído".

En la decisión final, Raúl se ha mostrado ilusionado y ha declarado que tendría un segundo encuentro con Soledad. Sin embargo, ella ha asegurado que no tendría una segunda cita con él porque cree que son personas muy opuestas.