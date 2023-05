Belén Esteban alerta a Mediaset: "Hay gente infiltrada en esta cadena..."

Después de catorce años de éxito de audiencia en la franja de las tardes, 'Sálvame' ha sido cancelada La "copresentadora" no reprime sus pensamientos y ha querido alertar a la nueva directiva del grupo

Después de catorce años de éxito de audiencia en la franja de las tardes, 'Sálvame' ha sido cancelada por Mediaset. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez se despedirá de los espectadores el próximo 23 de junio. Desde que el anuncio se hizo público, los colaboradores del programa han opinado sobre ello sin reservas.

Una de las que más está dando que hablar desde que ha saltado la noticia es Belén Esteban. La "copresentadora" no reprime sus pensamientos y ha querido alertar a la nueva directiva del grupo: "Yo solo voy a dar un consejo a toda Mediaset... Cuidado con los bolsos que hay gente infiltrada en esta cadena que se lleva lo que no es suyo", expresaba.

Una analogía que podría desconcertar a los espectadores. "La gente no te va a entender..." advertía Terelu Campos. "Ha estado aquí el señor Toño Sanchís y me parece vergonzoso que, en esta cadena, en Mediaset, le hayan dejado entrar pese a lo que se ha llevado de mí y las demandas que ha puesto. Me parece vergonzoso", aclaraba Belén Esteban.

Después de explicar la situación ha querido enviar un contundente mensaje a cámara para su exrepresentante: "La suerte que has tenido es que he venido tarde y no te he visto. Ojalá te hubiera visto. Yo solo digo que había dos personas esperándome en la puerta", declaraba antes de volver a insistir en su advertencia: "Cuidado la gente de los pasillos. Cojan bien sus bolsos, sus carteras, que hay uno que se lleva todo".

Finalmente, Belén ha querido actualizar como se encuentra el pleito que tiene contra Toño Sanchís. "Todavía tengo el juicio penal por 372.000 euros. Pensaba que me ibas a traer hoy el talón y dejármelo en recepción", finalizaba diciendo la colaboradora de 'Sálvame'.