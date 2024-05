Alonso carga contra Hamilton por radio: "¡Se piensa que está solo en pista!"

Saltan chispas de nuevo entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Durante los segundos libres del Gran Premio de la Emilia Romagna, el español y el británico tuvieron un encontronazo que desencadenó en un gran enfado por parte del de Aston Martin, que no dudó en mostrar su furia por radio: "¡Lewis se piensa que está solo en la pista!", manifestó.

El enfado de Alonso se vio ocasionado porque se encontró al británico parado en medio de la trazada mientras que él venía en vuelta probando las nuevas mejoras de su Aston Martin. Lo que más le molestó al piloto español es que Hamilton era reincidente, pues en la misma sesión de entrenamientos ya había protagonizado una acción parecida, la cual acabó perjudicando también al español.

"Es que es la segunda vez que lo hace, la primera vez en la curva 12 y ahora en la 7", añadió el asturiano. Poco después, fue Max Verstappen el que se encontró con el piloto de Mercedes en pista, de nuevo en medio de la trazada, por lo que el neerlandés tampoco dudó en recriminarle abiertamente su comportamiento.

La tensión entre el Alonso y Hamilton tiene sus precedentes en el Gran Premio de Miami, donde el español se quejó de que el heptacampeón no fuese sancionado por una salida demasiado agresiva en la carrera al sprint en la que se llevó por delante a varios pilotos, entre ellos Fernando. "Hamilton no es español, por lo que no creo que le sancionen", afirmó el piloto de Aston Martin al finalizar la carrera.

Lo cierto es que ya han sido varios los pilotos que se han quejado por el sistema de sanciones durante las últimas carreras, entre ellos el también español Carlos Sainz o el segundo clasificado del Mundial, Checo Pérez, por lo que habrá que si estas acciones acaban en sanción para el de Mercedes.