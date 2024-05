Deco, el gran ausente en el esperpento de Laporta y Xavi

El tremendo vodevil que el Barça representa con el futuro de Xavi como gran protagonista sigue aportando nuevos e insólitos episodios. El último tiene a la figura de Deco como curioso actor principal, aunque en este caso esté motivado más por su inacción que no por su participación más o menos activa.

La figura de Joan Laporta no fue la única que se echó de menos en el desplazamiento del primer equipo a Almería. En este caso, además de constatar la baja del presidente azulgrana, también estuvo ausente Deco, un fiel acompañante de la expedición en todos los compromisos más allá de Montjuïc. El director deportivo ya había advertido que estaría ausente por tener que resolver unas cuestiones privadas en Lisboa.

Y, curiosidades de la vida, el compromiso de Almería será recordado más por toda la rumorología que acompañó al malestar del presidente tras las declaraciones de Xavi Hernández en la previa del partido liguero que no por la victoria a domicilio. En plena vorágine de comentarios apuntando a una más que probable destitución de Xavi, el director deportivo permanecía ajeno en tierras lisboetas.

Futuro incierto

Fuentes consultadas por SPORT han confirmado que Deco no solo no estaba presente de forma física durante las horas previas al incremento de tensión entre Laporta y Xavi si no que tampoco participó de forma alguna en todo tipo de consultas y deliberaciones entre el presidente azulgrana y su núcleo duro de asesores.

No fue hasta la finalización del encuentro del encuentro contra el Almería que Deco ya pudo ponerse al corriente de todo lo sucedido y como el malestar presidencial fue en aumento hasta trasladarse a los medios de comunicación con todo tipo de filtraciones.