Pellegrini: "Saldremos a buscar al Barcelona a su campo"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, aseguró que su equipo mantendrá su identidad ofensiva en la semifinal de Supercopa de España de este jueves ante el FC Barcelona. El técnico espera que sea vea

"un muy buen partido, con dos equipos que privilegian lo creativo a lo destructivo. Debe ser un buen espectáculo y ojalá ganemos nosotros".

Los béticos llegan con confianza tras vencer en Vallecas, donde "recuperamos los puestos de Champions en una Liga muy estrecha, que se definirá por un punto. El Barcelona seguramente será favorito por su potencia, pero no venimos de acompañamiento, sino a ganar". El chileno insistió en la ambición que deben tener sus jugadores porque "en esta profesión hay que acostumbrarse a ganar, si es una costumbre, se conseguirán logro. Es una copa especial, permite tener título ante equipos tan grandes"

"Alex Moreno? Es una pérdida importante, gran momento, aportaba mucho defensiva y ofensivamente, a la medida que sea una venta que solucione problemas económicos, lo más probable es que deba realizarse, es una venta que al club le va a servir, vamos a ver la manera de reemplazarla que no va a ser fácil"

"El área deportiva está a cargo, que esté a la altura económica, cuando no juega, lo normal es Juan Mirana, Yousuf también recuperado"

"Si es una venta importante, tendrá que hacerse por una realidad. Por mí ojalá no se venda nadie. No sabemos que ofertas puedan llegar, el plantel ha respondido plenamente".

"115 años. 1 Liga y 3 Copas. Punto de vista personal no me motiva más, me motiva más ver a los hinchas del Betis de un equipo competitivo, sería una motivación importante"

"Primera vez que visita Arabia, país importante, con un equipo importante como es el Barcelona, no buscaremos un empate, saldremos a ganar, a buscar al Barcelona en su propio campo, por los hinchas que nos ven en televisión"

"Las rotaciones depende de lo que se considere un equipo base, no hay equipo A y equipo B, así llegamos la temporada pasada lejos con un planteal que me permitió hace alineaciones distintas para cada partido"