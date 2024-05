Joselu: "Mis sueños no son tan bonitos como el que he vivido esta noche"

Joselu Mato, delantero del Real Madrid, afirmó este miércoles, después de marcar un doblete decisivo al Bayern Múnich que sirvió a su equipo para alcanzar la final de la Liga de Campeones, que en la realidad nunca había tenido sueños tan bonitos como el que vivió en el Bernabéu frente al conjunto germano.

Joselu entró en la segunda parte con 0-1 en contra. En los minutos 88 y 90 firmó dos tantos que voltearon el resultado y después, en declaraciones a los medios de comunicación, expresó la felicidad que sintió en cuanto terminó el partido.

"Uno siempre sueña con estar en el momento. El primer gol es de estar listo, de estar en la jugada. Estaban fatigados y esos minutos se notan. Uno sueña con tener noches así, en mis sueños no es tan bonito como los de hoy, como el que he vivido esta noche. Siempre lo he dicho, he venido a ayudar y a aportar. Ancelotti sabía lo que podía aportar y al final feliz por lo que he podido dar. Feliz por ganar una Liga y estar en una final de Champions", dijo.

"El héroe... Me considero uno de ellos. Toda la plantilla ha hecho un año increíble. Todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. El partido iba a ser muy difícil. Llegar aquí después de lo que hemos sufrido a principio de temporada es muy difícil. Feliz por lo que he podido aportar hoy. Intento aprovechar mis momentos al máximo. Esto es lo que se siente cuando se es madridista", apuntó.

Joselu informó de que después del partido se acordó de su mujer y de sus hijos, que son quienes "más han sufrido" a lo largo de su carrera. Sobre todo su mujer, que, declaró estuvo siempre "al pie del cañón y en los momentos difíciles".

Preguntado por cuál era el plan del Real Madrid nada más empatar el choque, dijo que en el conjunto blanco, cuando se empata un partido, "la gente pide que cojas la pelota y vayas al centro del campo a ganar".

"Sabíamos que con el 1-1 había opciones. La afición nos empujaba, y esa es la mentalidad del Real Madrid Ese es el sentimiento del Real Madrid, que los sacas a flote. Estos partidos hay que ganarlos también con el corazón y el Madrid de eso va sobrado", comentó.

Por último, habló sobre su futuro: "Yo estoy centrado en lo que ha pasado hoy y que en tres semanas hay una final. El futuro ya se verá. Quiero estar al cien por cien para lo que resta de temporada", concluyó.