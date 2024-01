Kroos se mofa de los pitos en Arabia Saudita

No hay duda que a Toni Kroos le importan muy poco, por no decir nada, los abucheos mayoritarios dedicados por el público que acudió a ver la primera semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético Madrid. Fue el único jugador merengue que no recibió el cariño de una grada descaradamente madridista.

Desde el primer momento que saltó al terreno de juego, Kroos fue víctima de un coro generalizado de pitos cada vez que entró en contacto con el balón. Sin embargo, pese al ruido ambiental, el germano no hizo un solo ademán de reproche o gesto significativo hacia la grada. La afición no le perdonó sus comentarios sobre la falta de libertad del régimen saudí y más concretamente las críticas vertidas a varios jóvenes futbolistas que han optado por dar el salto a la liga de Arabia Saudí en busca de contratos millonarios.

Kroos prefirió celebrar por todo lo alto el triunfo ante el Atlético antes de recurrir a la red social X para expresar sus sentimientos ante la 'música de viento' dedicada por el público que se congregó en las gradas. En un mensaje aseguró haberse divertido mucho con la actitud de una 'multitud increíble'. Ironía pura.

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

Tras este nuevo desafío de Toni Kroos en tierras de Arabia Saudita, ahora falta por comprobar qué trato recibirá de la afición el próximo domingo cuando el Real Madrid dispute la final de la Supercopa de España frente al vencedor de la segunda semifinal que hoy enfrentará a Barça y Osasuna.