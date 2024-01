Ancelotti y Xavi, cara a cara antes de la final

Pese a que el clásico es la máxima expresión de la rivalidad en el mundo del fútbol, la tensión parece que no hará acto de presencia hasta que el balón empiece a rodar en el Al Awwal Park de Riad.

En una muestra de deportividad, Carlos Ancelotti y Xavi Hernández se fotografiaron junto al trofeo de la Supercopa con las camisetas de sus respectivos equipos en un encuentro en el que la prensa de Madrid y Barcelona no tuvo acceso, solo los departamentos de comunicación de la RFEF, Real Madrid y Barça.

En la rueda de prensa previa a la final, Ancelotti elogió a Xavi y al Barcelona: "Xavi está haciendo un buen trabajo y cuando un entrenador empieza es normal que no tenga experiencia. Pero fue un gran jugador y eso le está ayudando mucho y lo está haciendo muy bien".

Por su parte, Xavi devolvió las buenas palabras al italiano: "Yo seguro que no lo he infravalorado. Me parece uno de los mejores entrenadores de la historia: ha triunfado en todos los países, no verás a gente hablando mal de Ancelotti. Tengo un trato cordial, un ejemplo. ¿Similitudes? Éramos centrocampistas pero creo que la idea y la metodología son difentes".