Ancelotti: "Ha sido espectacular y de mucho desgaste"

Carlo Ancelotti respiró hondo tras una semifinal de la Supercopa de España vibrante y con resultado feliz para el técnico madridista. En declaraciones a Movistar, el italiano elogió a su rival, reconoció que les costó muchísimo y que ganó quien "tuvo más energía" en el último tramo. Y no se mojó de cara a escoger rival en la final, que saldrá de la segunda semifinal entre Barça y Osasuna. "El mejor, que gane mañana", se limitó a comentar.

Ancelotti admitió que fue "un partido abierto. Por nuestra parte nos costó porque el rival manejó bien en la primera mitad nuestra presión en campo contrario. Presionábamos arriba y nos costaba la recuperación, pues salían bien y nos marcaron dos goles. En la segunda, estuvimos mejor porque a ellos les faltó energía", valoró.

"Nos costó muchísimo"

El italiano no dudó en calificar de "espectacular" el partido. "El Atlético estuvo muy bien, como nosotros. Lo ganamos por tener un poco más de energía en el último tramo, pero es un rival que nos ha costado muchísimo, muy fuerte", insistió.

Preguntado con qué se quedaba del encuentro, no lo dudó: "Me quedo con la aportación de los que entraron (desde el banquillo). Quitar a Vini, Rodrygo, Valverde... pero los que entraron, Ceballos, Camavinga, Joselu, Brahim, Arda, todos aportaron y me quedo con esto".

De cara a la final del domingo, a Ancelotti lo que le preocupa ahora es que sus jugadores recuperen bien, pues "el desgaste de los dos equipos fue muy fuerte, se lo dejaron todo en una competición importante y hay que tener en cuenta el viaje del lunes que fue de 6 horas", concluyó.