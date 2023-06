Chaparro: "Las mujeres son el futuro del Barça"

Vive en Madrid pero Barcelona sigue agarrándola fuerte. Sosteniéndola, de hecho. Estar cerca de la Sagrada Familia la emociona y la calma. Porque, como explica, “mi vida y yo somos caóticas. Por eso mi escritura también lo es. No soy de método. Es lo que tiene ser periodista. A pie de calle, en la redacción… es imposible planificar. Ante una novela también soy así. Llevo el ordenador conmigo y escribo cuando y donde puedo. En casa, entre lavadoras y deberes de mis hijas. De día, de noche…”.

Y de este modo ha publicado la que ya es su cuarta novela, Delito, un thriller impactante que mueve a la reflexión más allá del crimen. “Soy buena ideando formas de matar -asegura riendo-. Me interesa mucho saber qué pasa con los cuerpos, por qué alguien decide asesinar y traspasar el límite. Hablo constantemente con médicos y policías para documentarme”.

EL BARÇA Y LA MUJER

Carme Chaparro es una culer que no disimula y que tiene casi todos los tics del barcelonismo: sufridora, crítica y exigente. “El fútbol es emoción, es una fe. Crees en entrenadores o en jugadores. ¿Messi? Sinceramente, no sé a quién creerme. Porque alguien miente, eso está clarísimo. Me da pena que se juegue con los sentimientos de la afición. Entiendo las presiones, como en el mundo de la política, pero a la gente no le puedes mentir. Yo creo que no era momento para que volviera Leo. Cuando un amor se rompe, mejor no lo arregles”.

Le cambia la expresión cuando hablamos de las mujeres que “tan grande están haciendo el club. Son las mejores del mundo y sus estadísticas son brutales. Hay que enseñarlas más, que la gente las vea. Es la única forma de crecer. La afición femenina y los equipos son el futuro del Barça”. ¿Una mujer presidenta?. Chaparro lo tiene claro: “El fútbol tiene que dejar de ser un reducto de hombres de negocios con dinero. Hay que abrir las presidencias a la gente talentosa”.

DE VUELTA A LOS INFORMATIVOS

Tras muchos años alejada del día a día periodístico, Carme Chaparro volverá a conducir los informativos nocturnos de Telecinco durante el verano. Cubrirá las vacaciones de Pedro Piqueras y considera “un honor que haya pensado en mí para estas semanas. Me emociona este regreso porque hace mucho que no me siento en una silla de informativos”.

