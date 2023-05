Ona Carbonell, la hora del adiós

Su reloj ha marcado un punto y final. Tranquila, convencida y satisfecha del camino recorrido, la campeona de natación sincronizada se despide de la élite En Sport & Style la hemos acompañado todos estos años y hoy nos explica cuáles son sus nuevos pasos. Nunca caminará sola

El día después del anuncio de su retirada la noto tranquila, feliz y motivada por el futuro más inmediato. Ella misma reconoce que “hay que trabajar el adiós durante la actividad deportiva para que no sea traumático. Llevo meses preparándome para ello y poder decidir mi final ha sido fantástico. No todos los deportistas tienen esta suerte”. Ona Carbonell lleva tiempo “aprendiendo de muchos mundos. ¡En un mes han pasado muchas cosas! Me he graduado como diseñadora de moda y me he retirado. No está nada mal”, dice riendo. Su vida ha dado un giro tan grande que no tiene tiempo “ni de hacer deporte. Le decía ayer a Pablo, mi pareja, que debo encontrar espacios para moverme más allá de los niños y de los proyectos profesionales”.

Está motivada y agradecida por “esta vida deportiva tan larga, tan intensa y tan bonita. Ha habido de todo, claro, pero de ello he aprendido. No estoy triste, ni cansada por haberlo dejado. He disfrutado tanto de esta etapa… Estoy motivada y agradecida por esta vida deportiva y he vivido el proceso de la retirada de forma muy natural y orgánica, con los tiempos que he querido”. ¿Por qué ahora? Ona tiene claro que “tras los Juegos de Tokio tenía ganas de seguir pero enseguida me quedé embarazada de mi segundo hijo. Con dos se puede conciliar, sí, pero en mi caso pasó que la ‘sincro’ ya no me despertaba las mismas ganas e ilusión. Mi cabeza y mi corazón estaban por otras cosas. Hay que ser responsable y consciente que en un deporte de élite estás al mil por mil o no estás. Así que decidí hacer un paso al lado”.

Preguntarle por su legado es encontrarte con una respuesta muy madura. “Lo más importante para mí era representar los valores del deporte cara a las nuevas generaciones, no mis éxitos. ¿Cuáles? Los del día a día, como llegar la primera a la piscina, ser humilde o hacer equipo. Eso es más importante que las medallas. Cuando en Corea gané la plata con el ‘solo’ del discurso de Mandela lo hice por eso. El lo dijo en su día: el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo, no hay razas ni clases sociales y todos hablamos el mismo lenguaje”. Con este espíritu, Ona Carbonell también afronta el reto de formar con el COE la primera Comisión de Maternidad y Deporte consciente de las adversidades que “vivimos las madres deportistas y sabiendo que la conciliación es una palabra que se coge con pinzas. También me ocupa y preocupa la salud mental y la igualdad. Quiero que mi visibilidad sirva como altavoz”.

Una vida en portada

Ona Carbonell es una de las deportistas que más portadas de Sport & Style ha protagonizado. Sus logros deportivos, sus premios, sus diseños y su solidaridad han sido recogidos en estas páginas. Inolvidable fue el reportaje con un bañador blaugrana diseñado por ella, publicado con motivo de la final de la Champions que ganó el Barça en Berlín, que dio la vuelta al mundo.

Consulta aquí la edición completa del Sport & Style