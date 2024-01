¡Spoiler! Rober Aranda se va de la lengua y desvela si sigue con Alba Casillas tras abandonar 'La isla de las tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

La semana pasada se estrenó la séptima edición, y se vivió el abandono de una de las parejas: Rober y Alba Casillas. El chico aseguró que no estaba preparado para estar en el programa: "No logro descansar porque le doy muchas vueltas a la cabeza, la situación me supera".

Tras lo ocurrido, la prima de Iker Casillas comentó que le hubiese gustado quedarse más tiempo en la experiencia, pero que no quería que su pareja estuviese mal.

Ahora, a Alba le han preguntado a través de las redes si sigue con su pareja, a lo que ella ha respondido que no puede filtrar información sobre el programa: "En unos meses veréis el reencuentro y veréis la realidad de todo".

En cambio, a Rober le han preguntado si está soltero y él no ha dudado en responder que sí: "Soltero y entero". Además, ha asegurado que está abierto a enamorarse de nuevo: "Me gusta mucho estar en pareja, aunque es cierto que estoy en una etapa después de salir de estar en una relación, lo que menos me apetece es meterme en otra, pero espero encontrar el amor".