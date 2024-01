Abandonar 'La Isla de las Tentaciones' no sale gratis: la multa a la que se exponen

La isla de las tentaciones 7 se está convirtiendo en la edición con mayor número de abandonos, y eso que el programa no ha hecho más que comenzar. A la salida de Rober Aranda y Alba Casillas se suma el abandono de Andrea Bueno y Álvaro: los primeros por la falta de adaptación al formato por parte de Rober, y los segundos por los celos desmedidos de Andrea Bueno: "¡me largo! Paso ya de todo y me vuelvo a Málaga (...). No estoy bien, no tengo fuerzas. No quiero ver a nadie ahora mismo".

Muchos son los que se han preguntado durante los últimos días si existe algún tipo de penalización en La isla de las tentaciones 7. Gracias al testimonio de Naomi Asensi, de la anterior edición, por fin conocemos los entresijos de este programa:

"Sí, todos los realities tienen una penalización. Siempre hay alguna consecuencia claro. No puedes ir a un programa, y más en República Dominicana, y después pirarte cuando te dé la gana". En el caso de Naomi Asensi, no abandonó La isla de las tentaciones 6 y se convirtió en una de las protagonistas absolutas de la edición, algo que le permitió a posteriori ganar GH VIP 8.

Eso sí, para ahorrarse problemas legales, Naomi no ha ofrecido detalles concretos acerca de las multas económicas a las que habría que hacer frente. En los formatos con concursantes anónimos, las multas suelen estar en torno a los 3.000 euros, pero en programas con famosos la cifra aumenta hasta los 100.000 euros en los casos más problemáticos.

En cuanto a los vetos, ‘La Isla de las Tentaciones’ no los suele llevar a cabo y deja lugar para los participantes que abandonan en los debates o emisiones especiales. No ocurre lo mismo en ‘GH’ donde se les aplica un veto; como paso por ejemplo, con Oriana Marzoli.