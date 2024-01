El antes y después de Alba Casillas de 'La isla de las tentaciones' tras someterse a varios retoques estéticos

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

Esta misma semana se estrenó la séptima edición, y se vivió el abandono de una de las parejas: Rober y Alba Casillas. El chico aseguró que no estaba preparado para estar en el programa, mientras que la chica, aceptó la decisión de retirarse del formato.

Alba, que es prima de Iker Casillas, no es la primera vez que sale en televisión y es que en el año 2016 ya pasó por el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para conquistar al tronista Julen de la Guerra.

Alba Casillas en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' / Google

Tras someterse a varios retoques estéticos, la joven ha cambiado radicalmente. Ella misma ha explicado a través de las redes sociales todos sus cambios: "Las cejas, llevo media mía y media que no, así que se podría decir que es uno (...) La boca es de 148 clínicas, que me he hecho 10.000 veces los labios porque yo lo que viene siendo no tenía labios. O sea, era como una grapadora".

Alba ha asegurado que hace tiempo se hizo la marcación de mandíbula, pero que se la quitó porque "tenía una barbilla que parecía el genio de la lámpara".

Además, la joven ha explicado que se ha operado tres veces de los pechos porque ha tenido varios problemas con las contracturas, y ha afirmado que el bótox es su mejor aliado: "Todo lo que me dan, yo me lo pongo".