Desvelan cómo está viviendo Dani Alves el día en el que se estudia su recurso

Un compañero de centro de Dani Alves ha explicado cómo está el brasileño 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a la declaración de un recluso

'El Programa de Ana Rosa' ha podido contactar con uno de los presos de Brians 2 para conocer de primera mano cómo se encuentra Dani Alves en el día que se debate su recurso que podría dejarle en libertad provisional en las próximas horas.

El preso ha explicado que el brasileño no confía en su puesta en libertad y que su actitud, para nada, es de estrella. "Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie" explica.

Sobre su vida en la cárcel, ha elogiado la actitud de Alves en el centro: "Él ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí".

El recluso también ha explicado cuál fue el peor momento del ex del FC Barcelona. "Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí".