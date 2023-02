La jueza del 'Caso Alves' rechaza a la patronal de ocio nocturno como acusación popular

La jueza se opone ya que considera que "no han demostrado previamente su interés directo en la cuestión" Las patronales ya han presentado un recurso sobre esta decisión

La jueza que instruye la causa contra Dani Alves por una presunta violación cometida el pasado 30 de Diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona ha desestimado que la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) y la patronal del ocio nocturno Spain Nightlife sean acusación popular en el caso.

La jueza ha explicado que ambas asociaciones "no tienen suficiente legitimidad" y "no han demostrado previamente su interés directo en la cuestión". Algo indispensable para la magistrada si se quiere ejercer como acusación popular.

Las patronales ya han presentado un recurso sobre esta decisión: "Si bien esta parte tiene claro que el bien jurídico protegido del delito enjuiciado es la integridad y libertad sexual de la persona agredida, los delitos contra la libertad sexual no son delitos privados, razón por la cual cualquier ciudadano español puede comparecer como acusación popular, sea no ofendido por el delito, es decir, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión" esgrimían.

"No podemos dejar de insistir en algo que la juzgadora 'a quo' ha despreciado de forma injusta y de manera inexplicable y es que, entre otras finalidades perseguidas por nuestra asociación, está la de prevención general intimidatoria para evitar futuras acciones similares en locales de ocio nocturno o en sus inmediaciones, siendo este un interés colectivo no tan solo legítimo sino también encomiable" decía el recurso según Europa Press.