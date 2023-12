Se filtran nuevos detalles de la crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio: una bronca en el palco del Sevilla

Sergio Ramos y Pilar Rubio son una de las parejas más consolidadas. Aunque se casaron en Sevilla en 2019, llevan once años juntos, tienen cuatro hijos en común y siempre se han mostrado muy unidos. El pasado mes de febrero empezó a rumorearse sobre una crisis en el matrimonio.

Cuando el futbolista jugaba en París, la madrileña viajaba cada semana para colaborar en 'El Hormiguero' y para grabar un programa para Telemadrid. Ella explicaba que hacía todo lo posible para dormir junto a su familia. Este verano ha sido diferente, y es que no estuvieron juntos de vacaciones, ya que Pilar estaba grabando un programa en Canarias y otro para TVE.

La familia estuvo al completo el pasado 6 de septiembre, en la presentación de Ramos en el Sevilla, algo que calmó los rumores de crisis. Aun así, estos volvieron a crecer después de que el futbolista acudiera a varios eventos y ella no le acompañara, ya que suele hacerlo.

Ahora, Sergio Garrido ha asegurado en 'Fiesta' que está siguiendo el día a día de la pareja y que no les ha visto juntos: "Llevo unos 20 y pico días trabajando todos los días con Pilar y Sergio. Es verdad que los dos juntos, a día de hoy, se me ha hecho imposible hacerlos. No los he visto juntos".

Además, el paparazzi ha explicado que tiene información contrastada de un altercado en el palco del Sevilla: "Crisis de pareja como tal, no hay. Lo que hay es un pequeño distanciamiento porque Pilar ha tenido una bronca brutal con la familia de Sergio. Llega hasta el punto de que cuando Pilar va al palco, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, no se dirigen la palabra".

Además, Garrido ha desvelado que la presentadora evita coincidir con la familia andaluza: "Me cuentan también que el día del cumpleaños de su suegra, Pilar se organizó un shooting para así tener excusa y no asistir a la fiesta".

Kike Calleja, también presente en el plató, ha añadido que Pilar Rubio no está a gusto con su vida en Sevilla. Y Makoke ha asegurado que ha hablado con el entorno del futbolista y niegan los problemas de la presentadora y la familia de Ramos: "Ayer mismo estuvieron juntos en el cumpleaños del padre de Sergio y sin ningún problema entre ellos".