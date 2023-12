Así ha cambiado Molly, el ex novio de Pilar Rubio y cantante de rock

Los rumores de divorcio entre Sergio Ramos y Pilar Rubio no se detienen. La presentadora ha expresado públicamente que no hay ninguna crisis en su matrimonio, pero siguen surgiendo nuevas fuentes que apuntan a una separación temprana. La pareja lleva once años de relación, pero la comunicadora tuvo otro novio durante un tiempo prolongado de su vida.

Cuando Pilar Rubio comenzó a ser conocida por el público general, llevaba años saliendo con José Molinero, popularmente conocido como 'Molly', el cantante del grupo de rock 'Hamlet'. La presentadora mantuvo una relación durante una década con el vocalista, conocido entre los aficionados del género en España.

Ambos se conocieron durante un concierto de heavy y cuando Rubio saltó a la fama en su paso por 'Sé lo que hicisteis' su vida cambió por completo. Finalmente, Molly y Pilar terminaron su romance, sin dar explicaciones sobre los motivos. Al tiempo, Sergio Ramos se cruzó en su vida, cambiando por completo el rumbo de la misma.

Molly ha seguido cantando con su grupo, triunfando en el panorama nacional y también en Latinoamérica. Sin embargo, con el paso del tiempo ha abandonado su larga melena, y ahora luce un pelo corto y canoso. No ha cambiado su relación con el mundo mediático y tan solo utiliza sus redes sociales con motivos puramente profesionales.