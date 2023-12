La esperada respuesta de Pilar Rubio a los rumores de crisis con Sergio Ramos

Ha costado, pero por fin Pilar Rubio ha roto su silencio tras varias semanas en las que el rumor de crisis con Sergio Ramos era un constante en la prensa del corazón. Tras ausentarse en la gala de los Latin Grammy de Sevilla, a la que sí acudió el futbolista, al igual que no estar presente en el cumpleaños de su suegra, varios periodistas aseguraron que la pareja estaba atravesando un bache. Bache que la propia Pilar Rubio se ha encargado de desmentir.

El primero en hablar acerca del asunto fue Sergio Ramos: este lunes confirmaba que "todo está muy bien" entre él y Pilar Ribio. Ahora, ella ha reaparecido públicamente con motivo de la cena de Navidad organizada por Atresmedia y no ha dudado en responder a las preguntas de la prensa: "estamos bien, como siempre", asegura la colaboradora de programas como El Hormiguero.

"No puedo decir otra cosa. Tú imagínate... Con lo que trabajamos en este programa, que este señor y este señor (en referencia a Pablo Motos y Jorge Salvador) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para chorradas", añade con una amplia sonrisa Pilar Rubio.

Los reporteros de Europa Press seguían insistiendo en los rumores de crisis con Sergio Ramos, a lo que Pilar sentenció: "estamos súper bien y siento que tengas que estar a estas horas con esto, tranquilo. Está todo bien. No podemos estar desmintiendo tonterías cada día".