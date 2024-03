La fiambrera más vendida para comer en la oficina y ahorrar dinero

Comer de táper en la oficina se ha convertido en la opción elegida por un gran parte de los españoles que trabajan fuera de la casa. Y, para ello, la mayoría recurre a las fiambreras o los porta alimentos, que son esenciales para mantener bien refrigerados los alimentos de camino al trabajo y evitar intoxicaciones alimentarias.

Según explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada año se producen más de 600 brotes alimentarios, que pueden llegar a afectar a más de 6.000 personas. De ahí, la importancia de seguir a rajatabla una serie de medidas para mantener a raya el crecimiento de microorganismos en los alimentos, que puede desencadenar en infecciones estomacales.

Después de cocinar, se debe refrigerar la comida cuanto antes, no es conveniente dejarla a temperatura ambiente, ya que es a la que más rápido crecen las bacterias. Hay que recordar que la fruta pelada y/o cortada debe mantenerse en refrigeración. Y llevar siempre la comida en recipientes muy limpios y herméticamente cerrados.

La zona más fría de la nevera es la que está en contacto con el congelador: el estante de arriba en los frigoríficos tradicionales y, en los modelos combi, la parte donde están los cajones para las verduras o justo encima de ellos. Y, con una bolsa térmica podremos disfrutar de nuestra comida casera y siempre en buen estado, ya sea para ir a la oficina, de viaje o para el colegio.

Unycos: la bolsa térmica número uno en ventas

Gracias a su recubrimiento interior de aluminio, los alimentos conservarán su temperatura durante horas. Su propiedad controlada de difusividad térmica mantiene casi invariable tanto el calor como el frío. Es resistente al agua y completamente hermética. De esta manera, evita fugas y derrames que suelen presentarse, generando así mayor seguridad alimentaria. Tiene una capacidad de 6,9 litros.

Se puede utilizar como bolsa de almuerzo para el trabajo o estudio, bolsa para botellas, porta fiambrera, cartera para transportar la leche materna o incluso para ir de pícnic. Dispone de cremalleras con alta resistencia a la fricción, un espacioso bolsillo externo y asas que combinan tanto la comodidad como la tenacidad ante cargas elevadas.

Es práctica y con espacio optimizado, con el fin de favorecer un almacenamiento pensado para todas las necesidades. Además, su peso es reducido y resulta muy fácil de limpiar: basta un trapo húmedo con un poco de jabón para mantener el porta alimentos como el primer día.

Las dimensiones de esta fiambrera son: 21 x 5 x 24 x 13 centímetros.

Además de ser el modelo más vendido en Amazon, tiene ahora un descuento del 14%: 16,90 euros.

Más de 2.000 valoraciones

Con una valoración de 4,4 sobre 5 estrellas, este porta alimentos se ha convertido en uno de los más valorados de la plataforma de comercio electrónico. Alicia dice que es "muy práctico y manejable. Pensaba que iba a ser más pequeño, pero es genial para que mis hijas lleven varios táperes para la comida de la semana. Gratamente sorprendida, además que se ve fuertecita y buena calidad. De hecho compré otra para mi otra hija".

Por su parte, Cristy asegura que "conserva bien los alimentos, hago un recorrido largo cada día hasta mi trabajo y al llegar el táper mantiene la misma temperatura que al salir de casa. Tiene buena capacidad, cabe todo muy bien. Lo único que no me gusta es que no tiene una correa para colgarse, solo dos asas, sería mejor poder colgárselo al transportarlo".