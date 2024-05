Habrá cumbre final Laporta-Xavi para decidir el futuro del entrenador

La reunión anunciada ayer entre Joan Laporta y Xavi Hernández para apagar el incendio entre ambos a raíz de las declaraciones del entrenador en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería, finalmente, fue aplazada y agendada a final de temporada. El presidente barcelonista optó por posponerla y, de esta forma, rebajar el nivel de tensión generado en el núcleo duro de la directiva, incrédulo después de escuchar al técnico el pasado miércoles: “El socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en España como en Europa (...) No estamos en las mismas condiciones que otros clubs que tienen situaciones de fair play muy ventajosas”. Este, aseguran fuentes del club, no es el mensaje que Xavi ofreció a Laporta el 25 de abril, cuando ambos pactaron su continuidad hasta el junio de 2025.

Xavi, incrédulo por el revuelo generado por decir lo que pensaba, contactó con el presidente para hablar cara a cara después de que Laporta, a última hora, decidiera no viajar con el equipo a Almería. Lo cierto es que el entrenador y el presidente contactaron ayer telefónicamente y se emplazaron para verse, pero una vez haya finalizado el curso. Ni uno ni otro —especialmente Laporta— querían asumir el riesgo de montar otro show mediático y optaron por analizar la situación con más calma, dejando pasar unos días y a la espera de que el equipo alcance el objetivo de mínimos después de no ganar ningún título: certificar la segunda posición en la Liga 2023-24 para obtener unos ingresos extra y la posibilidad de luchar por un cuarto título la próxima temporada.

Todo abierto

En la reunión, todavía sin fecha, todas las opciones están abiertas. Una corriente apuesta por asegurar que será entonces cuando Laporta informará a Xavi que no seguirá en el banquillo la próxima temporada y que así se lo habría adelantado este viernes Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta y persona muy influyente en la toma de decisiones de la entidad pese a no tener cargo en la junta directiva. En este caso, habría que ver si Xavi, como hiciera cuando anunció a finales de enero su marcha, lo haría sin exigir el año que tenía firmado. Ahora, por no decidir él su adiós, las cosas podrían cambiar. Algunas fuentes cifran la indemnización del técnico y la de su staff en unos 20 millones de euros.

Por otra parte, este tiempo podría enfriar el enojo de Laporta, que ayer estaría por dar por finalizada la etapa de Xavi en el banquillo del Barça. Sin embargo, como ya se ha demostrado a lo largo de esta crisis, cualquier giro de guion es posible y no se puede descartar nada. La realidad, hoy, es que Xavi tiene contrato hasta 2025 y que lleva tiempo planificando la pretemporada.