Echo Pop: así el nuevo altavoz con Alexa compacto y muy potente

Se trata de un altavoz inteligente Bluetooth con Alexa que es compacto y con un sonido potente, ideal para habitaciones pequeñas y espacios de tamaño reducido

Los altavoces inteligentes, diseñados para convertir nuestra casa en una smart home, es uno de los grandes inventos del siglo XXI.

Los modelos Echo Dot con Alexa son uno de los más vendidos en España. Alexa fue creada por el misterioso ‘Lab126’ de Amazon, donde un potente equipo de investigación y desarrollo trabaja en el área de la Bahía de San Francisco, centro en la creación de dispositivos electrónicos para consumo de alto perfil.

Más allá de sus capacidades integradas, alrededor de Alexa se están desarrollando lo que Amazon ha bautizado con el nombre de Skills o habilidades. Serían el equivalente a las apps que inventó Apple. Se calcula que ya existen más de 25.000, y constantemente se están creando nuevas.

Echo Pop: el nuevo altavoz para espacios pequeños

Hablamos de un altavoz inteligente con Bluetooth. Compato y con un sonido muy potente, es perfecto para habitaciones pequeñas o espacios recudidos.

Como ocurre con los otros modelos de Alexa, puedes pedirle al asistente que reproduzca música, audiolibros, pódcast, te cuente las últimas noticias o la información meteorológica. Y solo usando la voz. También se puede conectar el Echo Pop al móvil para reproducir desde tu dispositivo móvil.

Importante: Alexa no te escucha hasta que no la llamas por su nombre y la barra de luz no se pone de color azul. Y estamos ante un altavoz muy seguro, ya que ha sido diseñado con múltiples capas de protección y control de privacidad, incluso con un botón para desactivar los micrófonos.

La tela del Echo Pop proviene de hilo 100 % reciclado posconsumo y el 80 % del aluminio usado para su fabricación es reciclado.

¿De dónde viene el nombre de Alexa?

El nombre de Alexa se eligió porque es como se llamaba la Biblioteca de Alejandría, que intentó recopilar todo el conocimiento del mundo. Y eso es exactamente lo que está intentando Amazon en este proyecto. Pretende que sea ser una fuente de información perfecta.

También, y como razón más práctica, el servicio se llamó Alexa porque contiene el sonido "X", que es poco común. Y dado que este servicio está activado por voz, Amazon quería elegir un nombre que no se confundiera con otras palabras que pudieran despertar accidentalmente el dispositivo.

De todas maneras, pensaron en las complicaciones. Y aunque Alexa es el nombre oficial del asistente de voz, cualquiera puede cambiar esta palabra de activación por la de "Amazon" o por la de "Echo". Es una función útil, especialmente si en su casa alguien tiene el nombre de Alexia o Álex.

En cuatro colores

Es la versión Echo Dot con más colores disponibles:

Antracita.

Blanco.

Lavanda.

Verde azulado.

Fácil de configurar

Enchufa el Echo Pop a la corriente. Conéctate a Internet usando la app Alexa. Ya puedes empezar a usar el Echo Pop.

Precio

A la venta a partir del 31 de mayo, se puede comprar ya en Amazon por 54,99 euros.