El mensaje del nuevo presidente del Sevilla: "Me siento totalmente legitimizado"

Ya es una realidad. Arranca la era de José María del Nido Carrasco al mando del Sevilla. Este martes ha dado su primera rueda de prensa como máximo mandatario nervionense en la que ha transmitido sus ideas de manera muy clara.

En dicha comparecencia ante los medios, ha sentado las bases de su proyecto sobre el pilar principal de conseguir la unión entre todos los estamentos. También ha asegurado que tiene la intención de sentarse con todos los colectivos para hacer crecer a la entidad. Además, insistió en que no imitará a ningún presidente anterior y que liderará el club con su sello propio.

"Hago un llamamiento a todos los socios, accionistas y aficionados para alcanzare un consenso. Somos conscientes de la situación en la que estamos y que no todo el mundo me ve con buenos ojos, pero me dejaré la vida para que los que no me quieren me quieran un poco y trabajar con ellos para que este nuevo proyecto tenga más fuerza", explicó José María del Nido Carrasco, que se siente totalmente legitimizado en el puesto.

"No me consta que se haya impugnado el nombramiento, pácticamente no ha habido tiempo para ello. Además, no hay motivo, porque el Consejo de Administación me ha nombrado con mayoría aplastante y es así como funcionan las sociedades anónimas. Me siento totalmente legitimizado y tenemos el apoyo suficiente para garantizar la estabilidad en el club los póximos cuatro años", aseguró.

LA RELACIÓN CON SU PADRE

Sobre como interactuará con su padre, José María del Nido Benavente, que se opone a su nombramiento, también ha sido contundente: "Yo siempre le he tendido la mano y me sentaré con quien haga falta. Uno de mis principales objetivos es la unión, que todo el sevillismo, incluyendo accionistas, apoyen la gestión para conseguir el bien del club, que es lo que todos queremos. Yo me tengo que dedicar a trabajar, sin echar cuenta al ruido externo para que los sevillistas se puedan sentir orgullosos del Sevilla otra vez".

Sobre qué tiene pensado durante su mandato, apunta que quiere ser rompedor: "Quiero seguir modernizando el club y volver al modelo deportivo de fichar a jóvenes que se revaloricen en nuestro equipo para poder crecer a nivel futbolístico y deportivo. Quiero acabar la Ciudad Deportiva y llevar a cabo el levantamiento del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán. Hay que pomer en marcha planes estratégicos para poder hacer realidad el modelo de club que tengo en la cabeza".