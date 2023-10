Sergio Gómez y Grimaldo, dos ex del Barça en los planes de la selección española

Los dos zurdos formados en La Masia están en la pre lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Escocia y Noruega Sergio aporta más polivalencia al jugar también de extremo y Grimaldo ha dado un salto en el Bayer Leverkusen

La cantera del FC Barcelona continúa nutriendo a la selección española y Luis de la Fuente ha añadido dos nombres con pasado azulgrana en su pre lista para los patidos frente a Escocia y Noruega, del 12 y 15 de octubre, de clasificación para la Eurocopa del 2024. Sergio Gómez y Alejandro Grimaldo están entre los 49 candidatos a figurar en la relación final de 23 o 24 jugadores que el seleccionador facilitará este viernes.

España va necesitada de jugadores que ocupen el carril zurdo. Con Jordi Alba retirado y José Gayà lesionado, aunque apurará sus opciones de llegar, De la Fuente ha tirado de nuevos jugadores. Balde es el único lateral fijo en la convocatoria.

De no recuperarse el valenciano, el acompañante de Balde saldrá entre tres jugadores: Sergio Gómez, Alejandro Grimaldo y Fran García. El único de ellos que ha sido llamado para la absoluta es el madridista, si bien no tuvo partipación en la Final Four de la Nations League conquistada en Rotterdam.

Fran García cuando incorporó a la selección | Sefutbol

Fran García no acudió a la última llamada y, por ello, las opciones de Sergio Gómez y Grimaldo ganan enteros. Además, Fran se ha visto relegado con la recuperación de Mendy e, incluso, Carlo Ancelotti ha preferido optar por reconvertir a Camavinga ya que el ex del Rayo Vallecano ha decrecido en su rendimiento en el Real Madrid.

Polivalencia de Sergio Gómez

Sergio Gómez tiene la ventaja de ser un jugador más polivalente. En su etapa en el Anderlecht aprendió el oficio de lateral izquierdo y en el Manchester City también está potenciando esta posición. Con España, sin embargo, ha jugado de forma habitual de extremo en las categorías inferiores.

Sergio Gómez ganó la Champions con el Manchester City | Agencias

Luis de la Fuente lo conoce muy bien y fue uno de los jugadores más destacados del último Europeo sub'21 en el que España quedó subcampeona. Santi Denia le dio galones y, más allá de estar en esta prelista, apunta a ser uno de los jugadores mayores de 23 años que sean llamados para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Grimaldo impacta en la Bundesliga

Por su parte, Alejandro Grimaldo es un futbolista con mayor experiencia y un lateral más específico. A sus 27 años puso punto y final a una exitosa etapa en el Benfica para dar el salto a la Bundesliga y jugar bajo las órdenes de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen.

Alejandro Grimaldo celebrando un gol de falta directa al Bayern Múnich | @bayer04_es

Grimaldo es un lateral de clara proyección ofensiva como se puede apreciar con los 2 goles y 3 asistencias que ha repartido en sus 6 partidos en la Bundesliga. También ha demostrado su excelente golpeo del balón en los lanzamientos de falta.

De la Fuente tomará la decisión el viernes, pero queda claro que la factoría barcelonista sigue dando sus frutos con futbolistas que han completado su formación lejos del club donde se iniciaron.