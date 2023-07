Sergio Gómez carga contra su compañero de equipo, Cole Palmer: "No sé si me pedirá perdón"

El atacante de 'La Rojita' señaló a su compañero en el Manchester City, considerando que no mostró una buena actitud Palmer se encaró con el banquillo de la selección española durante la celebración del primer y único gol del encuentro

Sergio Gómez no se ha mordido la lengua en el momento de referirse a la polémica con su compañero de equipo, Cole Palmer. El futbolista del Manchester City se mostró molesto con la celebración de Palmer en el primer y único gol del encuentro, ya que se dirigió al banquillo de 'La Rojita' e incluso propinó un empujón a uno de los suplentes.

"No se si hablaremos o si me dirá algo. Si me quiere pedir perdón, que me lo pida, pero la verdad es que no ha sido una buena actitud. No ha habido nada, él ha querido celebrarlo así y ya está. Cada uno lo celebra como quiere y ya sabemos cómo son los ingleses".

Sergio Gómez no focalizó las críticas en Palmer, ya que consideró que los ingleses no tuvieron buena actitud. "Al final ellos son los que hacen esas provocaciones. Él ha querido celebrarlo así, ha habido un poco de barullo".

Por último, el atacante de 'La Rojita' quiso romper una lanza a favor de Abel Ruiz, que falló el penalti que pudo forzar la prórroga. "Abel está jodido. Ha sido nuestro capitán durante todos estos años y no hay nada que recriminarle. Ha hecho un trabajazo durante todo el torneo, hoy no ha podido meter el penalti y ha sido una pena".