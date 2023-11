Locura total en El Campillo para ver a Fermín López

El blaugrana será la gran atracción del España Sub-21-Hungría Sub-21 que se disputa este viernes en Huelva Prácticamente todo el pueblo, de 2.020 habitantes, estará en el Nuevo Colombino para ver a Fermín López

Es el partido más esperado en la provincia de Huelva desde hace muchísimos años. El España-Hungría Sub-21 que se disputa este viernes en el Nuevo Colombino, clasificatorio para el Europeo de Eslovaquia que se disputa en 2025, tiene a un futbolista blaugrana como gran atracción: Fermín López. El partido que jugará el de El Campillo, pueblo natal del centrocampista que está a 66 kilómeros de Huelva, ha despertado un gran interés entre sus vecinos, que se han movilizado en masa para poder ver en directo al jugador.

Según explica el portal web de la comarca de La Cuenca Minera, 'Tinto Noticias', no hay nadie en El Campillo que no quiera estar en este encuentro, que arrancará a las 21 horas. "La Escuela Municipal de Fútbol Base de El Campillo no ha tardado ni dos días en asignar las 280 entradas que solicitó a la Real Federación Española de Fútbol", asegura este medio, que recoge declaraciones del presidente de la Escuela, Francisco Javier Sánchez Rubio: "No pedimos más por miedo a que nos sobraran, pero ahora tengo claro que si pedimos más de 500 se hubiesen vendido solas".

Fermín, con la sub-21 | SPORT.es

La misma información asegura que serán pocos los campilleros y campilleras que no acudan al partido porque la locura para ver a Fermín López es total. En un pueblo de 2.020 habitantes, en el que residen también muchos madridistas, incluso estos esperan poder disfrutar del canterano blaugrana. Hace poco, 'Tinto Noticias' publicó una noticia en la que se aseguraba que "los madridistas ya pueden comprarse la camiseta de Fermín López", en clara referencia a su primera convocatoria con la selección española Sub-21. De las 280 entradas de la Escuela Municipal, "solo 37 han sido adquiridas por la Peña Camp Barça", la 'penya blaugrana' de la localidad, "con lo que el cariño va más allá de la afición por un equipo", asegura la misma información.

Tercer partido con la Sub-21

Este será el tercer partido de Fermín López con la camiseta de la Sub-21 después de los dos encuentros que disputó ante Uzbekistán (amistoso) y Kazajistán (clasificatorio para la Eurocopa), donde el culé marcó su primer tanto abriendo el camino de la goleada de La Rojita (0-4). Su gran momento de forma hizo que Luis de la Fuente, seleccionador absoluto, le incluyera en la prelista para este parón internacional del mes de noviembre.