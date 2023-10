De El Campillo al Camp Nou

SPORT viaja al pueblo natal de Fermín López para conocer sus orígenes y sus inicios en el fútbol Su llegada la primera plantilla del Barça ha puesto en el mapa una localidad onubense de 2.000 habitantes

El Campillo está a una hora de Sevilla y este trayecto obliga a pasar por el pueblo vecino de Minas de Riotinto. Una caseta que parece abandonada situada a un lado de la carretera da la bienvenida al forastero con una pintada en su muro que reza lo siguiente: “Viva Cataluña. Urnas sí”. No todo en 2017 fue un “a por ellos”.

Con la sonrisa aún dibujada en el rostro, topamos con un conjunto de letras blancas y mayúsculas de unos treinta centímetros de alto que forman el nombre de la localidad. A su lado, una gasolinera algo vetusta y ajena a su condición, dignísima. El navegador indica que el centro del pueblo lo encontraremos torciendo a la izquierda. Antes de que el ayuntamiento nos indique que hemos llegado a nuestro destino, atravesamos una calle en la que, a nuestra izquierda, aparece el Bar Fermín y, justo enfrente, la Peña Madridista Los Cipreses. Toda una declaración de intenciones.

Francisco Javier Sánchez, presidente de la Escuela municipal de fútbol base | VALENTÍ ENRICH

Optamos por evitar conflictos locales visitando el ayuntamiento. Las paredes están decoradas con carteles que anuncian actividades e iniciativas varias entre las que destacan algunas en defensa del colectivo LGTBI, por ejemplo. El alcalde, Juan Carlos Jiménez, es del PSOE. Cuando llegamos a las dependencias municipales el edil no está, nos avisa Fernando Pineda, técnico de deportes. Una forma de presentarse humilde porque, en realidad, nos abre las puertas de El Campillo. Diez minutos y dos telefonazos más tarde estamos dentro del local de la Peña Blaugrana Camp-Barça, inaugurada en 2008 gracias a la iniciativa de un grupo de valientes entre los que se encuentra el propio Fernando, que se lo tenía muy callado. El local, levantado con las manos y la cartera de sus socios, es un homenaje extraordinario al Barça, que les ha devuelto el gesto acogiendo a uno de sus vecinos, Fermín López.

"Desde la gira para acá se han hecho quince o veinte socios más" Juan José Palmar, vicepresidente de la PB Camp-Barça

“Desde que Fermín empezó con el Barça los socios han aumentado un 50%, de unos cuarenta que éramos ahora estamos en ciento y algo. Y desde la gira para acá se han hecho quince o veinte socios más”, explica Juan José Palmar, vicepresidente y fundador. A su lado, y tras obsequiarnos con una cerveza y una bolsa de patatas para acompañar la charla, Rafael Montero, tesorero, fundador y primer entrenador nos cuenta que “estaba todo el día con un balón por la calle, iba al entrenamiento con el balón, terminaba el colegio y el balón”. Al entrenador le brillan los ojos hablando de Fermín López: “Era muy vivo, rubillo, bajito… Empezó con dos chavales más, Hugo y Jesús Otero. A los tres los subimos de prebenjamines a alevines. A los dos meses en Huelva ya se estaban fijando en él”. Palmar recuerda que “en el pueblo la gente iba a verle a él, ya destacaba”. Montero sonríe cuando retrocede en el tiempo y describe cómo, estando en el banquillo, Fermín no paraba: “¿Cuándo me vas a sacar?, me decía, estirándome de los pantalones, ¿cuándo me vas a sacar?”.

Fernando Pineda, Juan José Palmar y Rafael Montero, de la PB Camp-Barça | VALENTÍ ENRICH

Todas esas escenas ocurrían en el Municipal Francisco Valero Rojas, un campo modesto y acogedor en el que el presidente de la escuela de fútbol base, Francisco Javier Sánchez Rubio, ‘Sánchez’, coincide con su primer técnico: “Ese año, cuando empezó, estaba haciendo el nacional en Huelva y le hablé de Fermín a Raúl Porras, que acabaría siendo su mentor en el Recreativo”. Le avisó de un jugador de primer año y la respuesta fue “¿para qué quiero a uno de primer año, no me soluciona nada?”. Cambió de idea cuando, un día de carnaval, “un día infernal de agua”, recuerda Sánchez, El Campillo ganó 3-2 al CD 1889, que así se llama el fútbol base del decano español, con dos goles de Fermín López.

Juan José Palmar y Rafael Montero, de la PB Camp-Barça | VALENTÍ ENRICH

El campillero más conocido del mundo no solo ha dejado un recuerdo imborrable en todo aquello que tiene que ver con el balón. En un pueblo de 2.000 habitantes, de esos en los que sus habitantes se saludan por la calle, el impacto de Fermín López se palma en cada esquina. Víctor Pineda, hermano de Rafael y periodista, creó el portal digital ‘Tinto Noticias’, una web cuya razón de ser es informar sobre todo lo que pasa en la comarca, la Cuenca Minera, también en materia deportiva. “Cuando lo pongo en marcha, Fermín no llevaba ni un año jugando en el Barça. En el pueblo todo el mundo lo conocía y creé la sección ‘Mineros por el mundo’. El blaugrana fue su primer protagonista y, desde entonces, Pineda ha seguido su carrera al detalle. “Tiene mucho tirón, tira bastante”, asegura sobre las visitas que registra la web cada vez que escribe sobre Fermín. Cuando fue convocado por la selección española Sub-21, este avispado periodista no dudó en publicar una pieza que ha dado que hablar: “Los madridistas de El Campillo ya pueden comprarse la camiseta de Fermín López”.

Josefa Laureano, profesora de Fermín López | VALENTÍ ENRICH

Nuestra visita a El Campillo acaba en la escuela que le acogió siendo un niño y que le vio marchar a La Masia para jugar en el Barça. Josefa Laureano, su profesora de toda la vida, nos muestra las instalaciones, con su patio, su pista polideportiva y sus clases, esas en las que Fermín pasaba las horas muertas y que le alejaban, de forma momentánea, del balón. “¿Qué cuál era su asignatura preferida? Jugar a fútbol”.

La escuela de fútbol base llevará su nombre

En el ayuntamiento, una de las paradas obligadas, nos atiende el alcalde, Juan Carlos Jiménez, gracias a la gestión de Fernando Pineda. Visitamos su despacho y, a los pocos minutos, nos da una exclusiva. No veníamos a eso, pero siempre es una alegría. Antes, el edil se sincera: “El fútbol me gusta cuando juega mi hijo, no soy mucho de ver partidos”. No lo era. “Sí es cierto y lo tengo que reconocer que desde que está Fermín ahí los ve de principio a fin, hasta mi novia me lo dijo. Me entran unos nervios… ¡Ya empezó en Linares!”.

Juan Carlos Jiménez, alcalde de El Campillo | VALENTÍ ENRICH

El blaugrana “es un vecino más del pueblo, claro, pero es que ha vivido al lado de mi madre y ahí estaba cada mañana jugando a la pelota con su hermano Juan Antonio. Lo ves ahora en la tele y me entra un orgullo increíble, estamos muy contentos”, asegura.

Tanto que “como equipo de gobierno, le vamos a poner su nombre a la escuela municipal de fútbol base. Ya lo saben los padres”. No hay fecha prevista para dar oficialidad a la iniciativa porque, claro, depende de que Fermín López pueda estar: “Lo estamos deseando. Es el primer futbolista que sale de El Campillo a este nivel… ¡Y vaya tela!”.

"No soy mucho de ver partidos, pero con Fermín me entran unos nervios" Juan Carlos Jiménez, alcalde de El Campillo

Además de el nombre, la imagen del futbolista dará la bienvenida a los pequeños futbolistas y sus familiares. El ayuntamiento ya guarda en sus dependencias un mural ahora desmontado cuyas dimensiones son 1,20 por 1,80 en el que Fermín aparece con la camiseta de El Campillo, el Recreativo, el Betis, el Linares y, por supuesto, el Barça. “Oye, ¿y si va a la selección española?”, preguntó perspicaz su padre al alcalde. Juan Carlos, después de conocer la convocatoria, no tuvo dudas: “Lo sabía fijo”.