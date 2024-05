La respuesta viral de Luis Enrique sobre el fichaje de Mbappé por el Madrid

No cesa la 'batalla' sobre Mbappé en rueda de prensa entre Luis Enrique y los periodistas. Después del anuncio de su marcha del París Saint-Germain a final de temporada, el francés todavía no ha desvelado cuál será su futuro club.

Hoy se le ha preguntado por la presión y el entorno del Real Madrid, equipo del asturiano entre 1991 y 1996, dando por hecho que será su próximo destino. Luis Enrique ha seguido la tónica habitual en las preguntas sobre Kylian Mbappé, dejando una respuesta irónica, desconcertante e ingeniosa.

😂 @LUISENRIQUE21 siendo Luis Enrique



👀 Esto es lo que le interesa el tema Mbappé - Real Madrid pic.twitter.com/OpwWSQzJFD — Diario SPORT (@sport) May 14, 2024

"Pues, yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente, y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a mi tierra, Gijón" contestaba el técnico asturiano. "Creo que ha respondido perfectamente a lo que me preguntabas" añadía al final.

Más tarde, Luis Enrique puntualizaba aquellas cosas que sí le importan. "No me da igual saber quién va a vestir la camiseta del París Saint-Germain, quién quiere vestir esta camiseta, luchar por unos colores y representar a la capital de Francia y a los aficionados, eso sí me importa" detallaba el asturiano.

El entrenador del club parisino matizaba al tipo de jugador que quiere. "Quien da el 100% independientemente de que juegue un partido de Romería, de fiesta local o la final de la Champions. Ese es el jugador que yo quiero para representar al club el año que viene y mañana a ver un maravilloso escenario para ver de qué pasta estamos hecho" explicaba en referencia al penúltimo partido de Ligue 1 de la temporada.